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Раздел: Культура  
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Оля Полякова похвасталась подросшими дочерями

Оля Полякова похвасталась подросшими дочерямиПевица поделилась оригинальным снимком.

В микроблоге Оли Поляковой и ее старшей дочери Маши появились одинаковые фотографии.

На снимке запечатлены дочери Суперблондинки, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

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Маша и Алиса примерили образы индейцев. Головы девочек украшают традиционные головные уборы индейских вождей, сделанные из перьев.

Оля Полякова похвасталась подросшими дочерями
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 Теги: Оля Полякова, дочери

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Сегодня, 18:15 » Автор: Ирина Шевченко
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