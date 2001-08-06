Раздел: Культура
Звезда "Форс-мажоров" впервые станет отцом
Папарацци сфотографировали Троян Беллисарио на пляже в Греции.
Голливудский актер Патрик Джей Адамс, который был "любимым" Меган Маркл в сериале "Форс-мажоры", готовится впервые стать отцом.
Количество голливудских мам вскоре еще больше возрастет: избранница Патрика Джей Адамса – 32-летняя актриса Троян Беллисарио – беременна.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на US Weekly.
Как известно, очаровательную звезду "Милых обманщиц" не впервые считают беременной. В мае 2018 года папарацци сфотографировали Троян Беллисарио на пляже в Греции. Тогда звезда засветила округлый живот.
Однако актеры не прокомментировали всех слухов, которые появились в западных СМИ. Сейчас Патрик Джей Адамс и Троян Беллисарио также не спешат с заявлениями.
Читайте также: Звезда «Х-Фактора» впервые станет отцом
Отметим, что Патрик Джей Адамс и Троян Беллисарио начали встречаться еще в 2009 году. В феврале 2014 года актеры объявили о помолвке. Роскошная свадьба пары состоялось в Южной Каролине в 2016 году.
Голливудский актер Патрик Джей Адамс, который был "любимым" Меган Маркл в сериале "Форс-мажоры", готовится впервые стать отцом.
Количество голливудских мам вскоре еще больше возрастет: избранница Патрика Джей Адамса – 32-летняя актриса Троян Беллисарио – беременна.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на US Weekly.
Как известно, очаровательную звезду "Милых обманщиц" не впервые считают беременной. В мае 2018 года папарацци сфотографировали Троян Беллисарио на пляже в Греции. Тогда звезда засветила округлый живот.
Однако актеры не прокомментировали всех слухов, которые появились в западных СМИ. Сейчас Патрик Джей Адамс и Троян Беллисарио также не спешат с заявлениями.
Читайте также: Звезда «Х-Фактора» впервые станет отцом
Отметим, что Патрик Джей Адамс и Троян Беллисарио начали встречаться еще в 2009 году. В феврале 2014 года актеры объявили о помолвке. Роскошная свадьба пары состоялось в Южной Каролине в 2016 году.
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