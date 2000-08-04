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Раздел: Культура  
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Сильвестр Сталлоне поделился новой фотографией

Сильвестр Сталлоне поделился новой фотографией Актер показал фото из личного самолета.

Голливудский киноактёр Сильвестр Сталлоне взял отпуск, чтоб провести время со своей семьей. Во время поездки в их семейный особняк, актёр увиделся со своими дочерями, отцом, женой. Дома актёр зарядился позитивными эмоциями и огромным количеством энергии для дальнейшей работы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

На своей страничке Инстаграм, звезда опубликовала снимок во время полёта в личном самолёте. Во время полёта, актёр решил занять себя чтением одной из любимых книг. «Иногда нужно просто дать отдохнуть вашему разуму. Ваш мозг будет благодарить вашу мудрость» — рассказывает актёр своим подписчикам.

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На днях Сильвестр вернется к работе и пообещал порадовать своих поклонников чем-то интересным.

Сильвестр Сталлоне поделился новой фотографией
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 Теги: Сильвестр Сталлоне, фото

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Сегодня, 00:41 » Автор: Евгений Шевченко
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