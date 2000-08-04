Раздел: Культура
Сильвестр Сталлоне поделился новой фотографией
Актер показал фото из личного самолета.
Голливудский киноактёр Сильвестр Сталлоне взял отпуск, чтоб провести время со своей семьей. Во время поездки в их семейный особняк, актёр увиделся со своими дочерями, отцом, женой. Дома актёр зарядился позитивными эмоциями и огромным количеством энергии для дальнейшей работы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
На своей страничке Инстаграм, звезда опубликовала снимок во время полёта в личном самолёте. Во время полёта, актёр решил занять себя чтением одной из любимых книг. «Иногда нужно просто дать отдохнуть вашему разуму. Ваш мозг будет благодарить вашу мудрость» — рассказывает актёр своим подписчикам.
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На днях Сильвестр вернется к работе и пообещал порадовать своих поклонников чем-то интересным.
Голливудский киноактёр Сильвестр Сталлоне взял отпуск, чтоб провести время со своей семьей. Во время поездки в их семейный особняк, актёр увиделся со своими дочерями, отцом, женой. Дома актёр зарядился позитивными эмоциями и огромным количеством энергии для дальнейшей работы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
На своей страничке Инстаграм, звезда опубликовала снимок во время полёта в личном самолёте. Во время полёта, актёр решил занять себя чтением одной из любимых книг. «Иногда нужно просто дать отдохнуть вашему разуму. Ваш мозг будет благодарить вашу мудрость» — рассказывает актёр своим подписчикам.
Читайте также: Хлои Кардашьян показала дочь
На днях Сильвестр вернется к работе и пообещал порадовать своих поклонников чем-то интересным.
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