» » В США умерла известная актриса
Раздел: Культура  
0

В США умерла известная актриса

В США умерла известная актриса Артистке было 92 года.

В Соединённых Штатах скончалась номинант на премию «Эмми» актриса театра, кино и телевидения Шарлотта Рэй, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на МультиКино.

Как сообщил представитель актрисы, Рэй умерла в кругу семьи в своём доме в Лос-Анджелесе, пишет Fox News. Артистке было 92 года.

Шарлотта Рэй родилась 22 апреля 1926 года в Милуоки (штат Висконсин, США) в семье русско-еврейского происхождения.

Поклонникам и зрителям Шарлотта Рэй наиболее известна по роли Эдны Гарретт в ситкомах «Разные линии» и его спин-оффе «Факты из жизни», который принёс ей номинацию на премию «Эмми».

Читайте также: Сильвестр Сталлоне поделился новой фотографией

Рэй за свою карьеру, охватывающую шесть десятилетий, появилась в 90 фильмах и телесериалах.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Шарлотта Рэй, актриса

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 01:51 » Автор: Евгений Шевченко
     121
     0

Похожие новости по теме

В США скончалась знаменитая голливудская актриса В США скончалась знаменитая голливудская актриса

Причины смерти актрисы не уточняются.

Умерла известная советская актриса Умерла известная советская актриса

Лика Кавжарадзе скончалась на 58-м году жизни.

Скончалась известная голливудская актриса Скончалась известная голливудская актриса

Детали о смерти артистки сообщила агент ее сына

Скончалась легендарная голливудская актриса Скончалась легендарная голливудская актриса

В последние несколько лет Габор часто попадала в клиники.

В Москве скончалась легендарная актриса В Москве скончалась легендарная актриса

Умерла звезда "Служебного романа".

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх