Раздел: Культура
В США умерла известная актриса
Артистке было 92 года.
В Соединённых Штатах скончалась номинант на премию «Эмми» актриса театра, кино и телевидения Шарлотта Рэй, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на МультиКино.
Как сообщил представитель актрисы, Рэй умерла в кругу семьи в своём доме в Лос-Анджелесе, пишет Fox News. Артистке было 92 года.
Шарлотта Рэй родилась 22 апреля 1926 года в Милуоки (штат Висконсин, США) в семье русско-еврейского происхождения.
Поклонникам и зрителям Шарлотта Рэй наиболее известна по роли Эдны Гарретт в ситкомах «Разные линии» и его спин-оффе «Факты из жизни», который принёс ей номинацию на премию «Эмми».
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Рэй за свою карьеру, охватывающую шесть десятилетий, появилась в 90 фильмах и телесериалах.
В Соединённых Штатах скончалась номинант на премию «Эмми» актриса театра, кино и телевидения Шарлотта Рэй, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на МультиКино.
Как сообщил представитель актрисы, Рэй умерла в кругу семьи в своём доме в Лос-Анджелесе, пишет Fox News. Артистке было 92 года.
Шарлотта Рэй родилась 22 апреля 1926 года в Милуоки (штат Висконсин, США) в семье русско-еврейского происхождения.
Поклонникам и зрителям Шарлотта Рэй наиболее известна по роли Эдны Гарретт в ситкомах «Разные линии» и его спин-оффе «Факты из жизни», который принёс ей номинацию на премию «Эмми».
Читайте также: Сильвестр Сталлоне поделился новой фотографией
Рэй за свою карьеру, охватывающую шесть десятилетий, появилась в 90 фильмах и телесериалах.
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