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Раздел: Культура  
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Оксана Марченко открыла собственный канал на YouTube

Оксана Марченко открыла собственный канал на YouTube Известная ведущая расширила свое присутствие в Сети.

Спортивная, бодрая и радостная Оксана Марченко – сильнейший мотиватор для тех, кто до сих пор не решился заняться спортом и улучшить свою фигуру, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на uainfo.org.

В последнее время теледива в Instagram всё чаще радует поклонников своими фото и видео, на которых она занимается спортом. Ничего сложного, главное – системность, уверяет Оксана, демонстрируя подтянутую фигуру и упругий, заработанный усердными тренировками пресс.

45-летняя телеведущая не стесняется фотографий без фильтров и гримма, ведь выглядит на все 100 в любой обстановке.

Cпорт у Оксаны всегда по расписанию, признается телезвезда. "Вот потренируешься – и на душе легко", – подписала одно из своих спортивных фото Марченко. Телеведущая не только активизировала свою жизнь в Facebook и Instagram, но месяц назад завела официальный канал на Youtube.

"Все – на борт! Официальный Youtube-канал Оксаны Марченко, где вас ждет много интересного, познавательного и эксклюзивного из моей профессиональной и личной жизни. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии – и вы познакомитесь с новой Оксаной Марченко! Обещаю – будет интересно!", – заверяет телеведущая.

И это еще не всё! Теледива решила вернуться на 20 лет назад и показать поклонникам свой проект "Имена" без монтажа и изменений:

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"По вашим многочисленным просьбам, мои дорогие зрители, я решила вернуться на 20 лет назад и показать вам "Имена", свой авторский проект о людях, которые так или иначе были связаны с Украиной, такими, какими они были тогда. Без монтажа и изменений. Пусть все останется так, как было. Впервые я показываю проект – вместе с теми сериями, которые никогда не были в эфире", – сообщила Марченко.
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 Теги: Оксана Марченко, YouTube

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Сегодня, 03:48 » Автор: Евгений Шевченко
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