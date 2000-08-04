Раздел: Культура
Оксана Марченко открыла собственный канал на YouTube
Известная ведущая расширила свое присутствие в Сети.
Спортивная, бодрая и радостная Оксана Марченко – сильнейший мотиватор для тех, кто до сих пор не решился заняться спортом и улучшить свою фигуру, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на uainfo.org.
В последнее время теледива в Instagram всё чаще радует поклонников своими фото и видео, на которых она занимается спортом. Ничего сложного, главное – системность, уверяет Оксана, демонстрируя подтянутую фигуру и упругий, заработанный усердными тренировками пресс.
45-летняя телеведущая не стесняется фотографий без фильтров и гримма, ведь выглядит на все 100 в любой обстановке.
Cпорт у Оксаны всегда по расписанию, признается телезвезда. "Вот потренируешься – и на душе легко", – подписала одно из своих спортивных фото Марченко. Телеведущая не только активизировала свою жизнь в Facebook и Instagram, но месяц назад завела официальный канал на Youtube.
"Все – на борт! Официальный Youtube-канал Оксаны Марченко, где вас ждет много интересного, познавательного и эксклюзивного из моей профессиональной и личной жизни. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии – и вы познакомитесь с новой Оксаной Марченко! Обещаю – будет интересно!", – заверяет телеведущая.
И это еще не всё! Теледива решила вернуться на 20 лет назад и показать поклонникам свой проект "Имена" без монтажа и изменений:
Читайте также: В США умерла известная актриса
"По вашим многочисленным просьбам, мои дорогие зрители, я решила вернуться на 20 лет назад и показать вам "Имена", свой авторский проект о людях, которые так или иначе были связаны с Украиной, такими, какими они были тогда. Без монтажа и изменений. Пусть все останется так, как было. Впервые я показываю проект – вместе с теми сериями, которые никогда не были в эфире", – сообщила Марченко.
Спортивная, бодрая и радостная Оксана Марченко – сильнейший мотиватор для тех, кто до сих пор не решился заняться спортом и улучшить свою фигуру, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на uainfo.org.
В последнее время теледива в Instagram всё чаще радует поклонников своими фото и видео, на которых она занимается спортом. Ничего сложного, главное – системность, уверяет Оксана, демонстрируя подтянутую фигуру и упругий, заработанный усердными тренировками пресс.
45-летняя телеведущая не стесняется фотографий без фильтров и гримма, ведь выглядит на все 100 в любой обстановке.
Cпорт у Оксаны всегда по расписанию, признается телезвезда. "Вот потренируешься – и на душе легко", – подписала одно из своих спортивных фото Марченко. Телеведущая не только активизировала свою жизнь в Facebook и Instagram, но месяц назад завела официальный канал на Youtube.
"Все – на борт! Официальный Youtube-канал Оксаны Марченко, где вас ждет много интересного, познавательного и эксклюзивного из моей профессиональной и личной жизни. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии – и вы познакомитесь с новой Оксаной Марченко! Обещаю – будет интересно!", – заверяет телеведущая.
И это еще не всё! Теледива решила вернуться на 20 лет назад и показать поклонникам свой проект "Имена" без монтажа и изменений:
Читайте также: В США умерла известная актриса
"По вашим многочисленным просьбам, мои дорогие зрители, я решила вернуться на 20 лет назад и показать вам "Имена", свой авторский проект о людях, которые так или иначе были связаны с Украиной, такими, какими они были тогда. Без монтажа и изменений. Пусть все останется так, как было. Впервые я показываю проект – вместе с теми сериями, которые никогда не были в эфире", – сообщила Марченко.
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