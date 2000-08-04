Раздел: Культура
Лиза Джобс поделилась правдой о жадном отце
Стив Джобс был далеко не идеальным отцом.
40-летняя Лиза Бреннан-Джобс (Lisa Nicole Brennan-Jobs) — старшая дочь основателя компании Apple Стива Джобса. Женщина написала мемуары, в которых рассказала, каким отцом был знаменитый новатор. Книга выйдет в начале сентября, а сейчас издание Vanity Fair опубликовало отрывок из нее, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
Напомним, Стив Джобс умер 5 октября 2011 года от рака поджелудочной железы. Ему было 56 лет. До самой смерти программиста отношения между ним и его дочерью оставались сложными и натянутыми.
Стив Джобс и Крис Бреннан, мать Лизы, познакомились в 1972 году, когда оба учились в университете в Калифорнии. Пара не расставалась много лет, но когда Крис забеременела, Джобс ее бросил и заявил, что это не его ребенок. Бизнесмен долгое время не участвовал в жизни дочери и отказывался платить алименты.
Два года Крис обеспечивала себя и дочь, работая официанткой и уборщицей. Сделанный по настоянию прокурора в 1979 году ДНК-тест доказал отцовство Джобса, но Стив еще долго судился с бывшей семьей, доказывая, что он не может иметь детей. Позже Джобс женился на Лорин Пауэлл, у них родилось трое детей.
В 1983 году миллиардер Стив Джобс начал выплачивать Лизе алименты — $500. При этом заявлял интересующимся журналистам, что «отцами могли быть 28% мужского населения Штатов».
В юности Лизе казалось, что они с матерью «не соответствовали истории величия и невероятного достоинства, которую он хотел для себя».
Однажды девочка во время одной из редких встреч с отцом спросила его, может ли он подарить ей один из своих Porshe. Она знала, что отец покупает новый автомобиль из-за малейшей царапины на старой, и хотела узнать, можно ли взять ненужную себе. «Ты не получишь ничего. Понимаешь? От меня ты ничего не получишь», — ответил Джобс дочери.
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Со временем отношения взрослеющей дочери и стареющего отца стали налаживаться. Джобс оплатил обучение Лизы в Гарварде на факультете журналистики, но он все равно был холоден с ней. Несмотря на это, во время болезни отца Лиза постоянно навещала его дома. «Я уже не верила в возможность великого примирения, как это бывает в кино, но продолжала приезжать», — вспоминает она. В книге Лиза призналась, что ей удалось обняться с отцом в последние дни его жизни.
40-летняя Лиза Бреннан-Джобс (Lisa Nicole Brennan-Jobs) — старшая дочь основателя компании Apple Стива Джобса. Женщина написала мемуары, в которых рассказала, каким отцом был знаменитый новатор. Книга выйдет в начале сентября, а сейчас издание Vanity Fair опубликовало отрывок из нее, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
Напомним, Стив Джобс умер 5 октября 2011 года от рака поджелудочной железы. Ему было 56 лет. До самой смерти программиста отношения между ним и его дочерью оставались сложными и натянутыми.
Стив Джобс и Крис Бреннан, мать Лизы, познакомились в 1972 году, когда оба учились в университете в Калифорнии. Пара не расставалась много лет, но когда Крис забеременела, Джобс ее бросил и заявил, что это не его ребенок. Бизнесмен долгое время не участвовал в жизни дочери и отказывался платить алименты.
Два года Крис обеспечивала себя и дочь, работая официанткой и уборщицей. Сделанный по настоянию прокурора в 1979 году ДНК-тест доказал отцовство Джобса, но Стив еще долго судился с бывшей семьей, доказывая, что он не может иметь детей. Позже Джобс женился на Лорин Пауэлл, у них родилось трое детей.
В 1983 году миллиардер Стив Джобс начал выплачивать Лизе алименты — $500. При этом заявлял интересующимся журналистам, что «отцами могли быть 28% мужского населения Штатов».
В юности Лизе казалось, что они с матерью «не соответствовали истории величия и невероятного достоинства, которую он хотел для себя».
Однажды девочка во время одной из редких встреч с отцом спросила его, может ли он подарить ей один из своих Porshe. Она знала, что отец покупает новый автомобиль из-за малейшей царапины на старой, и хотела узнать, можно ли взять ненужную себе. «Ты не получишь ничего. Понимаешь? От меня ты ничего не получишь», — ответил Джобс дочери.
Читайте также: Оксана Марченко открыла собственный канал на YouTube
Со временем отношения взрослеющей дочери и стареющего отца стали налаживаться. Джобс оплатил обучение Лизы в Гарварде на факультете журналистики, но он все равно был холоден с ней. Несмотря на это, во время болезни отца Лиза постоянно навещала его дома. «Я уже не верила в возможность великого примирения, как это бывает в кино, но продолжала приезжать», — вспоминает она. В книге Лиза призналась, что ей удалось обняться с отцом в последние дни его жизни.
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