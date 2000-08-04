Раздел: Культура
Ирина Шейк "засветила" округлившийся живот
Модель подозревают в беременности.
На днях 32-летняя Ирина Шейк и 43-летний Брэдли Купер отправились в путешествие по Италии.
Фото модели, сделанные на местном пляже папарацци, ожидаемо вызвали бурные обсуждения в Сети, пишет Хроника.инфо со ссылкой на
showdream.
Ирина Шейк и Брэдли Купер предпочитают не выносить на всеобщее обозрение свой роман: влюбленные не говорят друг о друге в интервью и крайне редко появляются на светских мероприятиях вместе. Однако папарацци то и дело фотографируют Ирину и Брэдли на прогулках с дочерью Леа.
На днях в Сети появились свежие снимки молодых родителей, которые сейчас находятся на курорте Позитано, что на юге Италии. Ирина и Брэдли наслаждались отдыхом на местном пляже, несмотря на навязчивых фотографов, которые даже не пытались спрятаться от знаменитостей.
Интернет-пользователи, увидевшие пляжные кадры, тут же принялись обсуждать фигуру Шейк. Поклонники обратили внимание на то, что живот модели не такой плоский, каким был до рождения дочери.
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«Выглядит фантастически», «Все еще прекрасна, хотя и изменилась», «Она немного поправилась», — прокомментировали фото с Ириной ее фанаты. К слову, в Сети то и дело появляются слухи о беременности Шейк. Однако звезда, чьи формы в последнее время стали более аппетитными, просто не сидит на диетах и позволяет себе есть все, что хочется.
На днях 32-летняя Ирина Шейк и 43-летний Брэдли Купер отправились в путешествие по Италии.
Фото модели, сделанные на местном пляже папарацци, ожидаемо вызвали бурные обсуждения в Сети, пишет Хроника.инфо со ссылкой на
showdream.
Ирина Шейк и Брэдли Купер предпочитают не выносить на всеобщее обозрение свой роман: влюбленные не говорят друг о друге в интервью и крайне редко появляются на светских мероприятиях вместе. Однако папарацци то и дело фотографируют Ирину и Брэдли на прогулках с дочерью Леа.
На днях в Сети появились свежие снимки молодых родителей, которые сейчас находятся на курорте Позитано, что на юге Италии. Ирина и Брэдли наслаждались отдыхом на местном пляже, несмотря на навязчивых фотографов, которые даже не пытались спрятаться от знаменитостей.
Интернет-пользователи, увидевшие пляжные кадры, тут же принялись обсуждать фигуру Шейк. Поклонники обратили внимание на то, что живот модели не такой плоский, каким был до рождения дочери.
Читайте также: Сильвестр Сталлоне готовится к съемкам новой части "Рэмбо"
«Выглядит фантастически», «Все еще прекрасна, хотя и изменилась», «Она немного поправилась», — прокомментировали фото с Ириной ее фанаты. К слову, в Сети то и дело появляются слухи о беременности Шейк. Однако звезда, чьи формы в последнее время стали более аппетитными, просто не сидит на диетах и позволяет себе есть все, что хочется.
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