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Раздел: Культура  
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Ирина Шейк "засветила" округлившийся живот

Ирина Шейк "засветила" округлившийся животМодель подозревают в беременности.

На днях 32-летняя Ирина Шейк и 43-летний Брэдли Купер отправились в путешествие по Италии.

Фото модели, сделанные на местном пляже папарацци, ожидаемо вызвали бурные обсуждения в Сети, пишет Хроника.инфо со ссылкой на
showdream.

Ирина Шейк и Брэдли Купер предпочитают не выносить на всеобщее обозрение свой роман: влюбленные не говорят друг о друге в интервью и крайне редко появляются на светских мероприятиях вместе. Однако папарацци то и дело фотографируют Ирину и Брэдли на прогулках с дочерью Леа.

На днях в Сети появились свежие снимки молодых родителей, которые сейчас находятся на курорте Позитано, что на юге Италии. Ирина и Брэдли наслаждались отдыхом на местном пляже, несмотря на навязчивых фотографов, которые даже не пытались спрятаться от знаменитостей.

Интернет-пользователи, увидевшие пляжные кадры, тут же принялись обсуждать фигуру Шейк. Поклонники обратили внимание на то, что живот модели не такой плоский, каким был до рождения дочери.

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«Выглядит фантастически», «Все еще прекрасна, хотя и изменилась», «Она немного поправилась», — прокомментировали фото с Ириной ее фанаты. К слову, в Сети то и дело появляются слухи о беременности Шейк. Однако звезда, чьи формы в последнее время стали более аппетитными, просто не сидит на диетах и позволяет себе есть все, что хочется.

Ирина Шейк "засветила" округлившийся живот
Ирина Шейк "засветила" округлившийся живот
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 Теги: Ирина Шейк, беременность

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Сегодня, 09:17 » Автор: Ирина Шевченко
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