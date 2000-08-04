Раздел: Культура
Риз Уизерспун порадовала элегантным нарядом
Актриса презентовала собственное шоу.
Голливудская звезда Риз Уизерспун презентовала на днях собственное ток-шоу, получившее название "Сияй с Риз" (Shine on with Reese).
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Презентация программы состоялась в Лос-Анджелесе. По такому случаю актриса решила надеть кружевное платье от бренда Monique Lhuillier, чьим давним поклонником она является.
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Дополнила образ Риз стильными лодочками черного цвета с бантами и классическими серьгами-кольцами. Результат, как мы видим, получился скромным, но очень элегантным.
Голливудская звезда Риз Уизерспун презентовала на днях собственное ток-шоу, получившее название "Сияй с Риз" (Shine on with Reese).
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Презентация программы состоялась в Лос-Анджелесе. По такому случаю актриса решила надеть кружевное платье от бренда Monique Lhuillier, чьим давним поклонником она является.
Читайте также: Ким Кардашьян умилила трогательным семейным снимком
Дополнила образ Риз стильными лодочками черного цвета с бантами и классическими серьгами-кольцами. Результат, как мы видим, получился скромным, но очень элегантным.
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