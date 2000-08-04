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Раздел: Культура  
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Риз Уизерспун порадовала элегантным нарядом

Риз Уизерспун порадовала элегантным нарядомАктриса презентовала собственное шоу.

Голливудская звезда Риз Уизерспун презентовала на днях собственное ток-шоу, получившее название "Сияй с Риз" (Shine on with Reese).

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Презентация программы состоялась в Лос-Анджелесе. По такому случаю актриса решила надеть кружевное платье от бренда Monique Lhuillier, чьим давним поклонником она является.

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Дополнила образ Риз стильными лодочками черного цвета с бантами и классическими серьгами-кольцами. Результат, как мы видим, получился скромным, но очень элегантным.


Риз Уизерспун порадовала элегантным нарядом
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 Теги: Риз Уизерспун, элегантный образ

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Сегодня, 14:08 » Автор: Ирина Шевченко
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