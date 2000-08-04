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Известная украинская певица восхитила ярким образом

Известная украинская певица восхитила ярким образомЗвезда пришла оценить мюзикл Mamma mia! - 2.

Вчера в кинотеатре "Оскар" состоялась гала-премьера музыкальной комедии Mamma mia! - 2 режиссера Ола Паркера.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

Это продолжение фильма 2008 года Mamma mia!, который, в свою очередь, основан на одноименном мюзикле с использованием музыки ABBA.

Оценить ленту пришли "НеАнгелы" Слава Каминская с мужем Эдгаром Каминским и Виктория Смеюха, Анна Добрыднева, Дмитрий Ступка с женой Полиной Логуновой, Анита Луценко, Алена Мусиенко, Артем Гагарин, Алекс Захарчук, Sonya Kay, Юрий Корявченков (Юзик) и другие.

На красной дорожке селебрити продемонстрировали стильные образы.

В частности, Анна Добрыднева позировала в синем комбинезоне с цветочным принтом и с обнаженными плечами, который сочетала с желтыми босоножками и красной сумкой.

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Поклонники одобрили стильный наряд певицы.

Известная украинская певица восхитила ярким образом
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 Теги: Анна Добрыднева, яркий образ

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Сегодня, 15:26 » Автор: Ирина Шевченко
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