Раздел: Культура
Известная украинская певица восхитила ярким образом
Звезда пришла оценить мюзикл Mamma mia! - 2.
Вчера в кинотеатре "Оскар" состоялась гала-премьера музыкальной комедии Mamma mia! - 2 режиссера Ола Паркера.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Это продолжение фильма 2008 года Mamma mia!, который, в свою очередь, основан на одноименном мюзикле с использованием музыки ABBA.
Оценить ленту пришли "НеАнгелы" Слава Каминская с мужем Эдгаром Каминским и Виктория Смеюха, Анна Добрыднева, Дмитрий Ступка с женой Полиной Логуновой, Анита Луценко, Алена Мусиенко, Артем Гагарин, Алекс Захарчук, Sonya Kay, Юрий Корявченков (Юзик) и другие.
На красной дорожке селебрити продемонстрировали стильные образы.
В частности, Анна Добрыднева позировала в синем комбинезоне с цветочным принтом и с обнаженными плечами, который сочетала с желтыми босоножками и красной сумкой.
Читайте также: Риз Уизерспун порадовала элегантным нарядом
Поклонники одобрили стильный наряд певицы.
Вчера в кинотеатре "Оскар" состоялась гала-премьера музыкальной комедии Mamma mia! - 2 режиссера Ола Паркера.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Это продолжение фильма 2008 года Mamma mia!, который, в свою очередь, основан на одноименном мюзикле с использованием музыки ABBA.
Оценить ленту пришли "НеАнгелы" Слава Каминская с мужем Эдгаром Каминским и Виктория Смеюха, Анна Добрыднева, Дмитрий Ступка с женой Полиной Логуновой, Анита Луценко, Алена Мусиенко, Артем Гагарин, Алекс Захарчук, Sonya Kay, Юрий Корявченков (Юзик) и другие.
На красной дорожке селебрити продемонстрировали стильные образы.
В частности, Анна Добрыднева позировала в синем комбинезоне с цветочным принтом и с обнаженными плечами, который сочетала с желтыми босоножками и красной сумкой.
Читайте также: Риз Уизерспун порадовала элегантным нарядом
Поклонники одобрили стильный наряд певицы.
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