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Раздел: Культура  
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Убийство известного американского рэпера: новые подробности

Убийство известного американского рэпера: новые подробностиЧетвертого подозреваемого по делу об убийстве XXXTentacion задержали.

В Соединенных Штатах Америки сотрудники полиции задержали четвертого подозреваемого в деле об убийстве рэпера Джасея Дуэйна Онфроя, который более известен под псевдонимом XXXTentacion.

Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на MIGnews.

Последним разыскиваемым по делу об убийстве рэпера был Трэвин Ньюсом. Он сам пришел в офис своего адвоката и заявил, что хочет сдаться полиции. Мужчине предъявили обвинения в убийстве и грабеже с применением оружия.

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Известно, что ранее обвинения предъявили всем подозреваемым в убийстве известного рэпера.
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 Теги: XXXTentacion, убийство

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Сегодня, 15:44 » Автор: Ирина Шевченко
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