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Раздел: Культура  
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Притула поделился снимком с отдыха

Притула поделился снимком с отдыхаПритула шутливо подписал фото.

Известный украинский шоумен Сергей Притула сделал перерыв от съемок и отправился на отдых со своей семьей.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Притула выложил кадр в Instagram, на котором изображен с женой Екатериной и двумя детьми – дочкой Соломией и старшим сыном Дмитрием.

"Евпатория 1989", – шутливо подписал фото Притула фото.

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Поклонники оценили юмор Сергея, но начали засыпать его вопросами, сколько ему на фото лет.

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 Теги: Притула, отдых, снимки

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Сегодня, 18:38 » Автор: Едгар Букмирза
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