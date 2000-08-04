Раздел: Культура
Притула поделился снимком с отдыха
Притула шутливо подписал фото.
Известный украинский шоумен Сергей Притула сделал перерыв от съемок и отправился на отдых со своей семьей.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Притула выложил кадр в Instagram, на котором изображен с женой Екатериной и двумя детьми – дочкой Соломией и старшим сыном Дмитрием.
"Евпатория 1989", – шутливо подписал фото Притула фото.
Читайте также: Сергей Притула умилил фанатов трогательным семейным снимком
Поклонники оценили юмор Сергея, но начали засыпать его вопросами, сколько ему на фото лет.
Известный украинский шоумен Сергей Притула сделал перерыв от съемок и отправился на отдых со своей семьей.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Притула выложил кадр в Instagram, на котором изображен с женой Екатериной и двумя детьми – дочкой Соломией и старшим сыном Дмитрием.
"Евпатория 1989", – шутливо подписал фото Притула фото.
Читайте также: Сергей Притула умилил фанатов трогательным семейным снимком
Поклонники оценили юмор Сергея, но начали засыпать его вопросами, сколько ему на фото лет.
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