Раздел: Культура
Disney анонсировали создание собственного кинотеатра
Первым делом там покажут "Капитан Марвел".
Компания Disney планирует представить собственный стриминговый сервис. Первой премьерой в новом онлайн-кинотеатре станет "Капитан Марвел" в марте 2019 года.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на biz.censor.net.ua.
Стоимость подписки и другие детали проекта пока неизвестны. По сведениям NYT, в онлайн-кинотеатре будет доступна фильмография Disney, не менее 5 тыс. эпизодов сериалов студии, фильмы по вселенным Star Wars и Marvel.
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Ранее фильмы Disney были доступны в онлайн-кинотеатре Netflix, срок действия соглашения истекает в конце 2019 года. Сейчас специально для нового стримингового сервиса Disney снимается сериал о вселенной Star Wars.
Конкурент нового онлайн-кинотеатра Disney - Netflix - в 2018 году стал популярнее кабельного ТВ и YouTube.
Компания Disney планирует представить собственный стриминговый сервис. Первой премьерой в новом онлайн-кинотеатре станет "Капитан Марвел" в марте 2019 года.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на biz.censor.net.ua.
Стоимость подписки и другие детали проекта пока неизвестны. По сведениям NYT, в онлайн-кинотеатре будет доступна фильмография Disney, не менее 5 тыс. эпизодов сериалов студии, фильмы по вселенным Star Wars и Marvel.
Читайте также: В «ЛНР» анонсировали создание собственного мобильного оператора
Ранее фильмы Disney были доступны в онлайн-кинотеатре Netflix, срок действия соглашения истекает в конце 2019 года. Сейчас специально для нового стримингового сервиса Disney снимается сериал о вселенной Star Wars.
Конкурент нового онлайн-кинотеатра Disney - Netflix - в 2018 году стал популярнее кабельного ТВ и YouTube.
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