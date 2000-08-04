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Раздел: Культура  
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Disney анонсировали создание собственного кинотеатра

Disney анонсировали создание собственного кинотеатраПервым делом там покажут "Капитан Марвел".

Компания Disney планирует представить собственный стриминговый сервис. Первой премьерой в новом онлайн-кинотеатре станет "Капитан Марвел" в марте 2019 года.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на biz.censor.net.ua.

Стоимость подписки и другие детали проекта пока неизвестны. По сведениям NYT, в онлайн-кинотеатре будет доступна фильмография Disney, не менее 5 тыс. эпизодов сериалов студии, фильмы по вселенным Star Wars и Marvel.

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Ранее фильмы Disney были доступны в онлайн-кинотеатре Netflix, срок действия соглашения истекает в конце 2019 года. Сейчас специально для нового стримингового сервиса Disney снимается сериал о вселенной Star Wars.

Конкурент нового онлайн-кинотеатра Disney - Netflix - в 2018 году стал популярнее кабельного ТВ и YouTube.
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 Теги: Disney, кино, фильм

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Сегодня, 20:38 » Автор: Едгар Букмирза
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