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Бейонсе сделала откровенное признание
Бейонсе недавно дала интервью для сентябрьского выпуска журнала Vogue.
Всемирно известная и популярная певица Бейонсе недавно дала интервью для сентябрьского выпуска журнала Vogue, а также снялась в их фотосессии.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
В своем интервью звезда сделала одно из самых неожиданных признаний касательно измен своего супруга, рэпера Джей Зи.
"Нет ничего черного или белого. Я прошла через ад, вернулась обратно и благодарна за каждый шрам. Я переживала измены. У меня были разочарования, связанные и с работой, и с личной жизнью. Они заставляли меня чувствовать себя потерянной и уязвимой. Но, пройдя через все это, я научилась смеяться, плакать и расти. Оглядываясь на себя 20-летнюю, я вижу девушку, которая становится уверенной, но хочет угодить всем окружающим. Теперь я чувствую себя намного красивее, сексуальнее и интереснее. Теперь я гораздо сильнее", - рассказала Бейонсе.
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Кстати, фотографии, сделанные для популярного журнала, артистка опубликовала на своей странице в Instagram.
Отметим, что автором фотосессии, в которой приняла участие певица, впервые за историю журнала, стал темнокожий фотограф Тайлер Митчелл.
Всемирно известная и популярная певица Бейонсе недавно дала интервью для сентябрьского выпуска журнала Vogue, а также снялась в их фотосессии.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
В своем интервью звезда сделала одно из самых неожиданных признаний касательно измен своего супруга, рэпера Джей Зи.
"Нет ничего черного или белого. Я прошла через ад, вернулась обратно и благодарна за каждый шрам. Я переживала измены. У меня были разочарования, связанные и с работой, и с личной жизнью. Они заставляли меня чувствовать себя потерянной и уязвимой. Но, пройдя через все это, я научилась смеяться, плакать и расти. Оглядываясь на себя 20-летнюю, я вижу девушку, которая становится уверенной, но хочет угодить всем окружающим. Теперь я чувствую себя намного красивее, сексуальнее и интереснее. Теперь я гораздо сильнее", - рассказала Бейонсе.
Читайте также: Анита Луценко сделала откровенное признание
Кстати, фотографии, сделанные для популярного журнала, артистка опубликовала на своей странице в Instagram.
Отметим, что автором фотосессии, в которой приняла участие певица, впервые за историю журнала, стал темнокожий фотограф Тайлер Митчелл.
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