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Бейонсе сделала откровенное признание

Бейонсе сделала откровенное признаниеБейонсе недавно дала интервью для сентябрьского выпуска журнала Vogue.

Всемирно известная и популярная певица Бейонсе недавно дала интервью для сентябрьского выпуска журнала Vogue, а также снялась в их фотосессии.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.

В своем интервью звезда сделала одно из самых неожиданных признаний касательно измен своего супруга, рэпера Джей Зи.

"Нет ничего черного или белого. Я прошла через ад, вернулась обратно и благодарна за каждый шрам. Я переживала измены. У меня были разочарования, связанные и с работой, и с личной жизнью. Они заставляли меня чувствовать себя потерянной и уязвимой. Но, пройдя через все это, я научилась смеяться, плакать и расти. Оглядываясь на себя 20-летнюю, я вижу девушку, которая становится уверенной, но хочет угодить всем окружающим. Теперь я чувствую себя намного красивее, сексуальнее и интереснее. Теперь я гораздо сильнее", - рассказала Бейонсе.

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Кстати, фотографии, сделанные для популярного журнала, артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

Отметим, что автором фотосессии, в которой приняла участие певица, впервые за историю журнала, стал темнокожий фотограф Тайлер Митчелл.
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 Теги: Бейонсе, признание

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Вчера, 23:20 » Автор: Едгар Букмирза
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