Раздел: Культура
Знаменитый певец выступит в Украине
Концерт Иглесиаса состоится 30 сентября.
Знаменитый испанский певец, самый известный в мире представитель латиноамериканской музыки Энрике Иглесиас выступит в Украине. 43-летний исполнитель даст концерт в Киеве.
Об этом сообщается на официальной странице знаменитости в соцсети Twitter, пишет Хроника.инфо со ссылкой на styler.
Концерт Иглесиаса состоится 30 сентября на НСК "Олимпийский".
"Украина! Билеты на шоу на Олимпийском стадионе 30 сентября поступят в продажу в понедельник, 20 августа в 00:00!" – сообщил испанский исполнитель.
Читайте также: Легендарный певец выступит на королевской свадьбе
Напомним, Энрике Иглесиас является супругом 36-летней бывшей российской теннисистки и фотомодели Анны Курниковой. 16 декабря 2017 года в Майами Курникова родила двух малышей - девочку Люси и мальчика Николаса. Пара вместе уже 16 лет, однако официально, по данным СМИ, не женаты.
Знаменитый испанский певец, самый известный в мире представитель латиноамериканской музыки Энрике Иглесиас выступит в Украине. 43-летний исполнитель даст концерт в Киеве.
Об этом сообщается на официальной странице знаменитости в соцсети Twitter, пишет Хроника.инфо со ссылкой на styler.
Концерт Иглесиаса состоится 30 сентября на НСК "Олимпийский".
"Украина! Билеты на шоу на Олимпийском стадионе 30 сентября поступят в продажу в понедельник, 20 августа в 00:00!" – сообщил испанский исполнитель.
Читайте также: Легендарный певец выступит на королевской свадьбе
Напомним, Энрике Иглесиас является супругом 36-летней бывшей российской теннисистки и фотомодели Анны Курниковой. 16 декабря 2017 года в Майами Курникова родила двух малышей - девочку Люси и мальчика Николаса. Пара вместе уже 16 лет, однако официально, по данным СМИ, не женаты.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
98
0
Также советуем посмотреть
- Забавные фотки лошадей, умеющих улыбаться
- Всемирный день котов: самые смешные фотки пушистиков
- Уморительные надписи для тех, кому не хватает позитива
- В Украине начался прием кандидатов в Антикоррупционный суд
- Изобретения горе-дизайнеров, которых явно покинула муза
- В России предложили отпустить Сенцова
- Смешные комиксы, сюжеты которых близки почти каждому
- Порошенко сделал сыну подарок на кругленькую сумму
- Улыбка гарантирована: отличные анекдоты на среду
- Спикер российского МИД насмешила танцами под «вражескую» музыку
- Игра на «контрабасе» и российский интерес
- Турист арендовал Lamborghini и "заработал" за три часа штрафов на $46 тысяч
- Сестра Сенцова заявила о катастрофическом состоянии брата
- На Донбассе боевики закопали живым российского наемника, - ГУР
- Про цілі реальні і хибні
- Американец увидел "пришельца" на старом фотоснимке
- Стали известны детали захвата университета в Киеве
- Защитник «Новороссии» сел на 20 лет
- Популярный телеведущий развеселил макияжем «под Трампа»
- Репетиция тотального зла
- Самые нелепые автономера на украинских дорогах
- «Депутат» из «ЛНР» приговорен к восьми годам заключения
- Синдром «евробляхера» и таможня
- Активисты С14 напали на адвоката в зале суда, - ассоциация адвокатов
- О девушках и патриотизме
- Украинцев позабавили необычные «Жигули» с бассейном
- Отказались выпить: российский чиновник насмешил причиной для драки
- Соцсети потешаются над очередным провалом российского лайнера
- «Агенты Кремля» в украинской власти
- Боевики оставили часть Луганска без воды
Оставьте свой комментарий