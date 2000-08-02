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Раздел: Культура  
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Знаменитый певец выступит в Украине

Знаменитый певец выступит в УкраинеКонцерт Иглесиаса состоится 30 сентября.

Знаменитый испанский певец, самый известный в мире представитель латиноамериканской музыки Энрике Иглесиас выступит в Украине. 43-летний исполнитель даст концерт в Киеве.

Об этом сообщается на официальной странице знаменитости в соцсети Twitter, пишет Хроника.инфо со ссылкой на styler.

Концерт Иглесиаса состоится 30 сентября на НСК "Олимпийский".

"Украина! Билеты на шоу на Олимпийском стадионе 30 сентября поступят в продажу в понедельник, 20 августа в 00:00!" – сообщил испанский исполнитель.

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Напомним, Энрике Иглесиас является супругом 36-летней бывшей российской теннисистки и фотомодели Анны Курниковой. 16 декабря 2017 года в Майами Курникова родила двух малышей - девочку Люси и мальчика Николаса. Пара вместе уже 16 лет, однако официально, по данным СМИ, не женаты.
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 Теги: Иглесиас, Украина

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Вчера, 23:58 » Автор: Едгар Букмирза
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