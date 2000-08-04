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Раздел: Культура  
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Ричард Гир ожидает рождения второго ребенка

Ричард Гир ожидает рождения второго ребенка Западные СМИ сообщают, что возлюбленная актера беременна.

Звезда фильма "Красотка" Ричард Гир и его возлюбленная Алехандра Сильва познакомились в 2014 году. В апреле того же года пара поженилась, устроив сразу два грандиозных торжества: церемонию в Испании и громкую вечеринку в Нью-Йорке, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.

И вот, спустя пару лет, в СМИ сообщают о беременности 35-летней Алехандры.

Об этом западным изданиям сообщил источник из близкого окружения актера. Пока достоверно неизвестно ни срок, ни пол будущего ребенка. Однако поговаривают, что 68-летний Гир в восторге от новости и с нетерпением ждет рождения малыша от своей возлюбленной.

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К слову, для актера это будет второй ребенок. У Гира есть сын Гомер, который родился в 2000 году от брака с моделью Кэри Лоуэлл, на которой он был женат с 2002 по 2013 годы.
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 Теги: Ричард Гир, ребенок

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Сегодня, 01:03 » Автор: Евгений Шевченко
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