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Раздел: Культура  
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Вера Брежнева поделилась новой фотографией

Вера Брежнева поделилась новой фотографией Певица сфотографировалась в платье в горошек.

Принт "горох" продолжает свое победное шествие по страницам соцсетей и модных изданий, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на bilshe.com.

Не смогла отказаться от платья в горошек и жена Константина Меладзе Вера Брежнева.

На фото, которое появилось в микроблоге исполнительницы, она изображена в мини-платье коричневого цвета в крупный белый горох.

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Поклонники пришли в восторг от мини-платья и засыпали исполнительницу комплиментами.

Вера Брежнева поделилась новой фотографией
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 Теги: Вера Брежнева, фото

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Сегодня, 07:07 » Автор: Евгений Шевченко
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