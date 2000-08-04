» » Потолстевшую Дрю Бэрримор сфотографировали с Камерон Диас
Раздел: Культура  
0

Потолстевшую Дрю Бэрримор сфотографировали с Камерон Диас

Потолстевшую Дрю Бэрримор сфотографировали с Камерон Диас Часть людей посчитали актрису беременной.

Недавно папарацци подловили Дрю Бэрримор во время прогулки с ее давней подругой, актрисой Камерон Диас. Обе были одеты в повседневном стиле, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.

Однако больше внимания привлекала Дрю.

На фото видно круглый живот Дрю. Поклонники даже предположили, что актриса в третий раз беременна.

Читайте также: Вера Брежнева поделилась новой фотографией

Однако Grazia склоняется к тому, что она просто очень любит поесть. К тому же Бэрримор всегда была склонна к полноте.

Потолстевшую Дрю Бэрримор сфотографировали с Камерон Диас
Потолстевшую Дрю Бэрримор сфотографировали с Камерон Диас
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Дрю Бэрримор, полнота

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 08:23 » Автор: Евгений Шевченко
     1462
     0

Похожие новости по теме

Дрю Бэрримор и Кэмерон Диаз похвастались общим селфи без макияжа Дрю Бэрримор и Кэмерон Диаз похвастались общим селфи без макияжа

Многие вспомнили о фильме "Ангелы Чарли".

Камерон Диас без макияжа шокировала внешним видом Камерон Диас без макияжа шокировала внешним видом

Актриса отправлялась на встречу с друзьями.

Дрю Бэрримор в третий раз станет мамой Дрю Бэрримор в третий раз станет мамой

Стало известно о третьей беременности актрисы.

Дрю Бэрримор рассказала, о дружбе с Камерон Диаз Дрю Бэрримор рассказала, о дружбе с Камерон Диаз

Звезды дружат давно.

Камерон Диаз переборщила с пластикой Камерон Диаз переборщила с пластикой

Еще одна голливудская звезда все-таки начала экспериментировать с anti-age-методиками.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх