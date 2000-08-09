Раздел: Культура
Надежда Мейхер похвасталась пышной грудью
Звезда надела слишком обтягивающую майку.
Обычно по возвращении домой из отпуска многие знаменитости отправляются наводить красоту, то есть, посещают косметолога.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Надя Мейхер, которая на днях вернулась из отпуска, который провела в Греции, также по приезде наведалась к своему специалисту. В фотоблоге певица показала свой повседневный образ в обтягивающей белой майке, сквозь которую просвечивается белье, и полосатых брюках и написала:
"Утро началось с косметолога. Отдых не прошел бесследно. Обсыпало лицо, как подростка".
Читайте также: Анна Седокова похвасталась роскошными формами в бикини
Также певица поделилась вот таким оригинальным снимком, где также хорошо видно ее декольте.
Обычно по возвращении домой из отпуска многие знаменитости отправляются наводить красоту, то есть, посещают косметолога.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Надя Мейхер, которая на днях вернулась из отпуска, который провела в Греции, также по приезде наведалась к своему специалисту. В фотоблоге певица показала свой повседневный образ в обтягивающей белой майке, сквозь которую просвечивается белье, и полосатых брюках и написала:
"Утро началось с косметолога. Отдых не прошел бесследно. Обсыпало лицо, как подростка".
Читайте также: Анна Седокова похвасталась роскошными формами в бикини
Также певица поделилась вот таким оригинальным снимком, где также хорошо видно ее декольте.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
143
0
Также советуем посмотреть
- Сюжет ТСН имеет отчетливо заказной характер
- Умелец в сфере прогиба: Сеть насмешил Путин, «доросший» до Сигала
- «Мокрая Татьяна»: российский кандидат в депутаты насмешила роликом
- Шел пятый год войны
- Порошенко анонсировал расширение масштабов учений Sea Breeze
- Уфологи «разглядели» на Марсе перочинный ножик
- Без траншу МВФ нас чекає дефолт
- На Донбассе произошел бой: есть погибший и раненые
- Забавные фотки лошадей, умеющих улыбаться
- Всемирный день котов: самые смешные фотки пушистиков
- Уморительные надписи для тех, кому не хватает позитива
- В Украине начался прием кандидатов в Антикоррупционный суд
- Изобретения горе-дизайнеров, которых явно покинула муза
- В России предложили отпустить Сенцова
- Смешные комиксы, сюжеты которых близки почти каждому
- Порошенко сделал сыну подарок на кругленькую сумму
- Улыбка гарантирована: отличные анекдоты на среду
- Спикер российского МИД насмешила танцами под «вражескую» музыку
- Игра на «контрабасе» и российский интерес
- Турист арендовал Lamborghini и "заработал" за три часа штрафов на $46 тысяч
- Сестра Сенцова заявила о катастрофическом состоянии брата
- На Донбассе боевики закопали живым российского наемника, - ГУР
- Про цілі реальні і хибні
- Американец увидел "пришельца" на старом фотоснимке
- Стали известны детали захвата университета в Киеве
- Защитник «Новороссии» сел на 20 лет
- Популярный телеведущий развеселил макияжем «под Трампа»
- Репетиция тотального зла
- Самые нелепые автономера на украинских дорогах
- «Депутат» из «ЛНР» приговорен к восьми годам заключения
Оставьте свой комментарий