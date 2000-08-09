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Раздел: Культура  
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Надежда Мейхер похвасталась пышной грудью

Надежда Мейхер похвасталась пышной грудьюЗвезда надела слишком обтягивающую майку.

Обычно по возвращении домой из отпуска многие знаменитости отправляются наводить красоту, то есть, посещают косметолога.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

Надя Мейхер, которая на днях вернулась из отпуска, который провела в Греции, также по приезде наведалась к своему специалисту. В фотоблоге певица показала свой повседневный образ в обтягивающей белой майке, сквозь которую просвечивается белье, и полосатых брюках и написала:

"Утро началось с косметолога. Отдых не прошел бесследно. Обсыпало лицо, как подростка".

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Также певица поделилась вот таким оригинальным снимком, где также хорошо видно ее декольте.

Надежда Мейхер похвасталась пышной грудью
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 Теги: Надежда Мейхер, откровенное фото

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Сегодня, 10:32 » Автор: Ирина Шевченко
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