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Раздел: Культура  
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Джамала впечатлила элегантным образом

Джамала впечатлила элегантным образомЗвезда примерила стильный брючный костюм.

Певица Джамала приняла участие в проекте для людей с ограниченными возможностями.

Об этом певица рассказала на своей страничке в соцсети, передает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.

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На фото Джамала позирует в стильном брючном костюме элегантного черного цвета. Руками звезда отображает букву Д.

Джамала впечатлила элегантным образом
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 Теги: Джамала, стильный образ

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Сегодня, 12:23 » Автор: Ирина Шевченко
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