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Раздел: Культура  
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Катя Осадчая похвасталась стройными ногами

Катя Осадчая похвасталась стройными ногамиВедущая очаровала летним образом в мини-шортах.

Катерина Осадчая продолжает восхищать своими яркими и легкими летними образами во время отпуска в Греции.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.

Накануне Осадчая поделилась очередной фотографией, позируя в белом аутфите, демонстрируя стройные ножки в стильных мини-шортах.

Свой пост в соцсети Инстаграм Катя прокомментировала следующим образом:

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"Туристичний забіг. Античне місто, де з шостого сторіччя до нашої ери зберіглася неймовірна кількість пам‘яток. Чули про Дельфійсьгоко оракула? Він віщував саме тут."

Катя Осадчая похвасталась стройными ногами
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 Теги: Катя Осадчая, отдых

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Сегодня, 14:04 » Автор: Ирина Шевченко
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