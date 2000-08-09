Звезда "Маргоши" впала в кому

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Совсем скоро известная российская телеведущая и актриса Анфиса Чехова будет отмечать свое 36-летие. Как оказалось, незадолго до праздника Анфиса стала испытывать не очень хорошие чувства, попросту говоря, Чехова впала в депрессию. Теледива утверждает, что в подобное состояние она впадает каждый год за месяц до дня рождения.