Раздел: Культура
Звезда "Маргоши" впала в кому
Актриса Мария Симдянкина впала в кому.
Актриса и хореограф Мария Симдянкина впала в кому, сообщила её подруга Елена Ксенофонтова.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Инстаграм.
«Три дня назад Машин организм отказался работать самостоятельно. Отказало сердце, лёгкие, почки. Жизнь поддерживается аппаратами. Она в коме», — написала Ксенофонтова в Instagram.
По её словам, врачи хотели отключить Марию Симдянкину от аппарата жизнеобеспечения, однако медики заметили улучшение её состояния.
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Мария Симдянкина снималась в сериалах «Счастливы вместе», «Возвращение Мухтара» и «Маргоша-2».
Актриса и хореограф Мария Симдянкина впала в кому, сообщила её подруга Елена Ксенофонтова.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Инстаграм.
«Три дня назад Машин организм отказался работать самостоятельно. Отказало сердце, лёгкие, почки. Жизнь поддерживается аппаратами. Она в коме», — написала Ксенофонтова в Instagram.
По её словам, врачи хотели отключить Марию Симдянкину от аппарата жизнеобеспечения, однако медики заметили улучшение её состояния.
Читайте также: Медики подсказали, как быстро "сжечь" лишние килограммы
Мария Симдянкина снималась в сериалах «Счастливы вместе», «Возвращение Мухтара» и «Маргоша-2».
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