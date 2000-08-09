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Раздел: Культура  
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Звезда "Маргоши" впала в кому

Звезда "Маргоши" впала в комуАктриса Мария Симдянкина впала в кому.

Актриса и хореограф Мария Симдянкина впала в кому, сообщила её подруга Елена Ксенофонтова.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Инстаграм.

«Три дня назад Машин организм отказался работать самостоятельно. Отказало сердце, лёгкие, почки. Жизнь поддерживается аппаратами. Она в коме», — написала Ксенофонтова в Instagram.

По её словам, врачи хотели отключить Марию Симдянкину от аппарата жизнеобеспечения, однако медики заметили улучшение её состояния.

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Мария Симдянкина снималась в сериалах «Счастливы вместе», «Возвращение Мухтара» и «Маргоша-2».
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 Теги: Мария Симдянкина, кома

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Сегодня, 13:49 » Автор: Ирина Шевченко
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