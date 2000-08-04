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Раздел: Культура  
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В Москве скончалась легендарная советская актриса

В Москве скончалась легендарная советская актрисаУмерла Тамара Дегтярева.

На 75-м году жизни скончалась советская и российская актриса театра и кино Тамара Дегтярева.

Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

В театре "Современник", в котором работала актриса сообщили, что Дегтярева в последнее время сильно болела и передвигалась на инвалидной коляске. Известно, что в 2012 году артистке ампутировали ногу после гангрены.

Родилась Тамара Дегтярева в 1944 году в Подмосковье. После окончания ГИТИСа была принята в труппу Московского театра юного зрителя, где проработала пять лет, после чего перешла в "Современник".

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Ее фильмография насчитывает более 30 ролей в фильмах, среди которых "Ищу человека", "Эшелон", "Вишневый сад", "Встречи на рассвете", "Остров Серафимы", "Свет в окне". А главная роль в картине "Вечный зов" принесла ей большую популярность.
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 Теги: Тамара Дегтярева, смерть

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Сегодня, 16:49 » Автор: Ирина Шевченко
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