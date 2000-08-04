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Раздел: Культура  
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Ирина Билык похвасталась подросшим сыном

Ирина Билык похвасталась подросшим сыномПевица восхитила сеть снимком Табриза.

Известная украинская певица Ирина Билык покорила сеть фотографиями своего младшего двухлетнего сына Табриза, сделав новый пост на своей странице в Instagram.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.

"Алло! Я вас слушаю! Да, с вами говорит продюсер Ирины Билык!" – подписала публикацию звезда.

Поклонники не смогли удержаться и тут же засыпали певицу многочисленными комплиментами по поводу ее ребенка.

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"Сладенький", "Отличный у мамы продюсер. Красавчик", "Какой милый малыш", "Любимые", "Красивый", "Папина копия!", "Какой хорошенький жених подрастает", "Ангелочек!", "Какой красавчик", "Очень хорошенький малыш", - написали фанаты в комментариях.

Ирина Билык похвасталась подросшим сыном
Ирина Билык похвасталась подросшим сыном
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 Теги: Ирина Билы, сын

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Сегодня, 17:13 » Автор: Ирина Шевченко
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