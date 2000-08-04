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Раздел: Культура  
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Российская актриса впала в кому

Российская актриса впала в кому Мария более двух лет борется за свою жизнь.

Российская актриса Мария Симдянкина впала в кому. 32-летняя артистка находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщила ее подруга, актриса Елена Ксенофонтова, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

По словам Ксенофонтовой, Мария более двух лет борется за свою жизнь.

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"Бесчисленное количество операций, комы, ошибки врачей, равнодушие", – написала она в Instagram.

"Три дня назад Машин организм отказался работать самостоятельно. Отказало сердце, легкие, почки... Жизнь поддерживается аппаратами. Она в коме", – рассказала Ксенофонтова.

По ее словам, врачи хотели отключить актрису от аппаратов жизнеобеспечения, но Симдянкина начала самостоятельно дышать.



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 Теги: Российская актриса, кома

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Сегодня, 18:26 » Автор: Едгар Букмирза
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