Раздел: Культура
Российская актриса впала в кому
Мария более двух лет борется за свою жизнь.
Российская актриса Мария Симдянкина впала в кому. 32-летняя артистка находится в тяжелом состоянии.
Об этом сообщила ее подруга, актриса Елена Ксенофонтова, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
По словам Ксенофонтовой, Мария более двух лет борется за свою жизнь.
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"Бесчисленное количество операций, комы, ошибки врачей, равнодушие", – написала она в Instagram.
"Три дня назад Машин организм отказался работать самостоятельно. Отказало сердце, легкие, почки... Жизнь поддерживается аппаратами. Она в коме", – рассказала Ксенофонтова.
По ее словам, врачи хотели отключить актрису от аппаратов жизнеобеспечения, но Симдянкина начала самостоятельно дышать.
Российская актриса Мария Симдянкина впала в кому. 32-летняя артистка находится в тяжелом состоянии.
Об этом сообщила ее подруга, актриса Елена Ксенофонтова, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
По словам Ксенофонтовой, Мария более двух лет борется за свою жизнь.
Читайте также: ЧП в Киеве: 14-летняя школьница впала в кому
"Бесчисленное количество операций, комы, ошибки врачей, равнодушие", – написала она в Instagram.
"Три дня назад Машин организм отказался работать самостоятельно. Отказало сердце, легкие, почки... Жизнь поддерживается аппаратами. Она в коме", – рассказала Ксенофонтова.
По ее словам, врачи хотели отключить актрису от аппаратов жизнеобеспечения, но Симдянкина начала самостоятельно дышать.
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