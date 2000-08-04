Раздел: Культура
Регина Тодоренко сделала неожиданное признание
Звезда рассказала о своих хейтерах.
Популярная телеведущая Регина Тодоренко неожиданно опубликовала сообщение, в котором рассказала о своих хейтерах.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Недавно сеть взбудоражила новость: Регина Тодоренко беременна первенцем. Тогда звезда резко опровергла все "слухи", отметив, что ее "детище" – это шоу "Пятница".
Сейчас, когда беременность телеведущая уже не может скрыть, она активно делится с подписчиками яркими снимками с округлым животом. Такое поведение Регины спровоцировало шквал критики в сети.
Теперь же на странице Регины Тодоренко появилось сообщение, в котором звезда рассказала о своих хейтерах.
"Сегодня хочется сказать стоп всем недоброжелателям, которые меня окружают. Я верю в то, что друзья, команда, партнеры – отражение самого себя и когда кто-то жалуется: "Все вокруг идиоты, потому моя жизнь не удалась". Надо начать с себя; надо понять, что именно ты делаешь не так, почему тебя окружают такие люди", – начала свое обращение Регина.
Телеведущая добавила, что далеко не идеальна, поэтому в случае какой-то сложной ситуации старается всегда проанализировать, где она неправильно поступила, или что-то лишнее сказала. Вероятно, так Регина Тодоренко решила прокомментировать тот шквал критики, который обрушился на днях на ее страницу.
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Я далеко не идеал, во мне много разногласий. Когда я попадаю в сложную ситуацию, сразу пытаюсь проанализировать, где поступила неправильно именно я, а не кто-то другой. Но уж если я уверена в своей правоте – берегись,– добавила Регина.
Популярная телеведущая Регина Тодоренко неожиданно опубликовала сообщение, в котором рассказала о своих хейтерах.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Недавно сеть взбудоражила новость: Регина Тодоренко беременна первенцем. Тогда звезда резко опровергла все "слухи", отметив, что ее "детище" – это шоу "Пятница".
Сейчас, когда беременность телеведущая уже не может скрыть, она активно делится с подписчиками яркими снимками с округлым животом. Такое поведение Регины спровоцировало шквал критики в сети.
Теперь же на странице Регины Тодоренко появилось сообщение, в котором звезда рассказала о своих хейтерах.
"Сегодня хочется сказать стоп всем недоброжелателям, которые меня окружают. Я верю в то, что друзья, команда, партнеры – отражение самого себя и когда кто-то жалуется: "Все вокруг идиоты, потому моя жизнь не удалась". Надо начать с себя; надо понять, что именно ты делаешь не так, почему тебя окружают такие люди", – начала свое обращение Регина.
Телеведущая добавила, что далеко не идеальна, поэтому в случае какой-то сложной ситуации старается всегда проанализировать, где она неправильно поступила, или что-то лишнее сказала. Вероятно, так Регина Тодоренко решила прокомментировать тот шквал критики, который обрушился на днях на ее страницу.
Читайте также: Регина Тодоренко изумила своим гибким телом
Я далеко не идеал, во мне много разногласий. Когда я попадаю в сложную ситуацию, сразу пытаюсь проанализировать, где поступила неправильно именно я, а не кто-то другой. Но уж если я уверена в своей правоте – берегись,– добавила Регина.
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