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Раздел: Культура  
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На "Оскаре" появится новая номинация

На "Оскаре" появится новая номинацияВ эту категорию смогут попасть популярные фильмы.

Американская киноакадемия ошарашила киноманов сразу несколькими новостями. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на showdream.

Главная из них - введение новой номинации "Лучший популярный фильм", которая будет отмечать блокбастеры, пользующиеся массовой популярностью, и на которую учредителей вдохновил успех ленты "Черная пантера", собравшей в международном прокате около полутора миллиардов долларов.

Мы создадим новую категорию за выдающиеся достижения в популярном кино, - заявил президент Академии Джон Бэйли.

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Помимо этого, Академия приняла решение сократить хронометраж прямой трансляции церемонии до трех часов, в то время как ранее трансляция длилась целых четыре.

Но это не значит, что количество наград сократится: ряд статуэток будут вручать во время рекламной паузы, а затем монтировать эти моменты в полную версию, которую можно будет посмотреть в интернете позднее.
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 Теги: Оскар, номинация, фильм

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Сегодня, 21:38 » Автор: Едгар Букмирза
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