Раздел: Культура
На "Оскаре" появится новая номинация
В эту категорию смогут попасть популярные фильмы.
Американская киноакадемия ошарашила киноманов сразу несколькими новостями. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на showdream.
Главная из них - введение новой номинации "Лучший популярный фильм", которая будет отмечать блокбастеры, пользующиеся массовой популярностью, и на которую учредителей вдохновил успех ленты "Черная пантера", собравшей в международном прокате около полутора миллиардов долларов.
Мы создадим новую категорию за выдающиеся достижения в популярном кино, - заявил президент Академии Джон Бэйли.
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Помимо этого, Академия приняла решение сократить хронометраж прямой трансляции церемонии до трех часов, в то время как ранее трансляция длилась целых четыре.
Но это не значит, что количество наград сократится: ряд статуэток будут вручать во время рекламной паузы, а затем монтировать эти моменты в полную версию, которую можно будет посмотреть в интернете позднее.
Американская киноакадемия ошарашила киноманов сразу несколькими новостями. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на showdream.
Главная из них - введение новой номинации "Лучший популярный фильм", которая будет отмечать блокбастеры, пользующиеся массовой популярностью, и на которую учредителей вдохновил успех ленты "Черная пантера", собравшей в международном прокате около полутора миллиардов долларов.
Мы создадим новую категорию за выдающиеся достижения в популярном кино, - заявил президент Академии Джон Бэйли.
Читайте также: Звезды на вечеринке Vanity Fair: красивее, чем на «Оскаре»
Помимо этого, Академия приняла решение сократить хронометраж прямой трансляции церемонии до трех часов, в то время как ранее трансляция длилась целых четыре.
Но это не значит, что количество наград сократится: ряд статуэток будут вручать во время рекламной паузы, а затем монтировать эти моменты в полную версию, которую можно будет посмотреть в интернете позднее.
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