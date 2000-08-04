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Раздел: Культура  
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Брэд Питт ответил на обвинения Джоли

Джоли "просит Брэда оплачивать 50% расходов на детей".

Актриса Анджелина Джоли обратилась в суд с заявлением, что Брэд Питт – отец ее детей – не оказывает соответствующую финансовую поддержку. Питта возмутили такие слова экс-супруги и он ответил на обвинения.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Как отметили адвокаты Брэда, на самом деле со времен их разрыва Анджелина получила от него более 9 миллионов долларов, пишет Entertainment Tonight.

"Ответчик (Брэд Питт) одолжил истцу (Анджелина Джоли) 8 миллионов долларов, чтобы помочь ей приобрести её нынешнее жилье, а также оплатил счета на сумму более 1,3 миллиона долларов в пользу истца и несовершеннолетних детей", – заявили адвокаты актера.

По словам юристов, во время предварительных переговоров с представителями Джоли вопрос алиментов последние ни разу не поднимали. Поэтому неожиданную просьбу актрисы назначить судебное слушание – это просто попытка обострить конфликт, а еще "неприкрытая попытка манипулировать освещением этой темы в СМИ".

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В то же время, адвокат Джоли заявила, что заем на дом, который дал Питт своей экс-жене – это именно заем, а не деньги на содержание детей. А Джоли "просит Брэда оплачивать 50% расходов на детей", но он этого не делает, пишет People.

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 Теги: Брэд Питт, Джоли, ответ

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Сегодня, 22:56 » Автор: Едгар Букмирза
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