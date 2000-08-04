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Раздел: Культура  
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Дженнифер Лоуренс в романтическом образе прогулялась с новым бойфрендом

Дженнифер Лоуренс в романтическом образе прогулялась с новым бойфрендомДженнифер Лоуренс не скрывает роман с директором арт-галереи.

Голливудская киноактриса Дженнифер Лоуренс и ее возлюбленный искусствовед Кук Марони прогулялись вместе в "городе любви" Париже, держась за руки.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Не успели фанаты Дженнифер Лоуренс отойти от информации об отношениях актрисы с 59-летним режиссером Дэвидом О'Расселлом, как в СМИ появилась новость о новом романе голливудской звезды.

Теперь Дженнифер Лоуренс совсем не скрывает роман с директором арт-галереи в Нью-Йорке Куком Марони.

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На днях счастливая пара провела день во французской столице. Для прогулки с возлюбленным Дженнифер Лоуренс надела платье-комбинацию, черную сумку Dior Saddle и босоножки.


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 Теги: Дженнифер Лоуренс, бойфренд

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Вчера, 23:52 » Автор: Едгар Букмирза
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