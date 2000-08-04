» » Настя Каменских восхитила публику нежным летним образом
Раздел: Культура  
0

Настя Каменских восхитила публику нежным летним образом

Настя Каменских восхитила публику нежным летним образомПевица оголила плечи в летнем платье

Популярная эстрадная певица Настя Каменских разместила на странице своего микроблога милый фотоснимок, на котором запечатлена в романтическом образе, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka

Белое платье оригинального кроя, декорированное оборками, оголило плечи исполнительницы и подчеркнуло естественную привлекательность.

Читайте также: Настя Каменских восхитила публику снимком с мамой

Артистка пояснила, что в таком виде она присутствовала на праздничном мероприятии, посвященном дню рождения ее родственницы: «У тёти моей сегодня юбилей и так круто собраться в кругу семьи. Такие редкие, но трогательные моменты!».

Настя Каменских восхитила публику нежным летним образом
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Настя Каменских, наряд

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 01:27 » Автор: Татьяна Ларина
     174
     0

Похожие новости по теме

Настя Каменских восхитила публику снимком с мамой Настя Каменских восхитила публику снимком с мамой

Коллега Потапа поделилась с поклонниками трогательными снимками.

Настя Каменских восхитила образом роковой женщины Настя Каменских восхитила образом роковой женщины

Певица сфотографировалась в черном платье с кружевом.

Настя Каменских восхитила публику полупрозрачным платьем Настя Каменских восхитила публику полупрозрачным платьем

Подписчики отметили, что такой стиль очень идет исполнительнице.

Обольстительная Настя Каменских восхитила дерзким образом Обольстительная Настя Каменских восхитила дерзким образом

Певица запечатлена в весьма соблазнительном наряде.

Настя Каменских восхитила публику полупрозрачным платьем Настя Каменских восхитила публику полупрозрачным платьем

Фанаты в восторге от нового сценического образа певицы.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх