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Раздел: Культура  
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Арнольд Шварценеггер трогательно поздравил своего лучшего друга с днем его рождения

Арнольд Шварценеггер трогательно поздравил своего лучшего друга с днем его рожденияНесмотря на свой возраст, голливудский киноактёр Арнольд Шварценеггер продолжает сохранять отменную физическую форму.

И хотя он уже не ставит новые рекорды, но его физические нагрузки не под силу многим молодым бодибилдерам, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka

На своей страничке Инстаграм, актёр поздравил своего лучшего друга с днем его рождения. С Франсе Колумбо актёр знаком уже более 53 лет и за это время ребята провели не один совместный день в спортзале, рассказывает storinka.com.ua.

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Подписчики киноактёра присоединяются к поздравлениям своего кумира, отмечая что его друг также хорошо выглядит для своих годов.

Арнольд Шварценеггер трогательно поздравил своего лучшего друга с днем его рождения
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 Теги: Арнольд Шварценеггер, друг

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Сегодня, 04:53 » Автор: Татьяна Ларина
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