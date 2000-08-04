Арнольд Шварценеггер трогательно поздравил своего лучшего друга с днем его рождения

Несмотря на свой возраст, голливудский киноактёр Арнольд Шварценеггер продолжает сохранять отменную физическую форму.



И хотя он уже не ставит новые рекорды, но его физические нагрузки не под силу многим молодым бодибилдерам, пишет



На своей страничке Инстаграм, актёр поздравил своего лучшего друга с днем его рождения. С Франсе Колумбо актёр знаком уже более 53 лет и за это время ребята провели не один совместный день в спортзале, рассказывает storinka.com.ua.



Читайте также: Джастин Тимберлейк трогательно поздравил любимую жену с Днем рождения



Подписчики киноактёра присоединяются к поздравлениям своего кумира, отмечая что его друг также хорошо выглядит для своих годов.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter И хотя он уже не ставит новые рекорды, но его физические нагрузки не под силу многим молодым бодибилдерам, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka На своей страничке Инстаграм, актёр поздравил своего лучшего друга с днем его рождения. С Франсе Колумбо актёр знаком уже более 53 лет и за это время ребята провели не один совместный день в спортзале, рассказывает storinka.com.ua.Подписчики киноактёра присоединяются к поздравлениям своего кумира, отмечая что его друг также хорошо выглядит для своих годов.



