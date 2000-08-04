Раздел: Культура
Шакира рассказала о приятном сюрпризе от фанатки
Шакира была удивлена сюрпризом своей юной поклонницы
На своей страничке Инстаграм, певица опубликовала фотоснимок маленькой девочки, которая является безумной фанаткой Шакиры, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka
На снимке, девочка одела похожий сценический наряд как у её кумира и сообщает, что с нетерпением ждёт её концерт в Торонто.
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Звезда была растрогана таким сюрпризом своей юной поклонницы. «У меня в Торонто есть двойник» - пишет певица в своём микроблоге. Шакира заявила, что с нетерпением ждёт личной встречи с девочкой.
На своей страничке Инстаграм, певица опубликовала фотоснимок маленькой девочки, которая является безумной фанаткой Шакиры, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka
На снимке, девочка одела похожий сценический наряд как у её кумира и сообщает, что с нетерпением ждёт её концерт в Торонто.
Читайте также: Шакира показала, как выглядит без макияжа
Звезда была растрогана таким сюрпризом своей юной поклонницы. «У меня в Торонто есть двойник» - пишет певица в своём микроблоге. Шакира заявила, что с нетерпением ждёт личной встречи с девочкой.
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