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Раздел: Культура  
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Шакира рассказала о приятном сюрпризе от фанатки

Шакира рассказала о приятном сюрпризе от фанаткиШакира была удивлена сюрпризом своей юной поклонницы

На своей страничке Инстаграм, певица опубликовала фотоснимок маленькой девочки, которая является безумной фанаткой Шакиры, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka

На снимке, девочка одела похожий сценический наряд как у её кумира и сообщает, что с нетерпением ждёт её концерт в Торонто.

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Звезда была растрогана таким сюрпризом своей юной поклонницы. «У меня в Торонто есть двойник» - пишет певица в своём микроблоге. Шакира заявила, что с нетерпением ждёт личной встречи с девочкой.

Шакира рассказала о приятном сюрпризе от фанатки
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 Теги: Шакира, фанатка

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Сегодня, 07:07 » Автор: Татьяна Ларина
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