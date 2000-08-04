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Раздел: Культура  
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Тоня Матвиенко порадовала трогательным семейным снимком

Тоня Матвиенко порадовала трогательным семейным снимкомТоня Матвиенко снялась в фотосессии вместе дочкой и супругом.

Звездные супруги Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко стали главными героями нового номера журнала Viva.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Главком.

Супруги впервые снялись в фотосессии для глянца со своей двухлетней дочкой Ниной.Также в фотосъемке приняли участие сыновья Арсена – 14-летний Влад и 7-летний Артем.

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На своей странице в соцсети Тоня Матвиенко поделилась с фолловерами несколькими кадрами из фотосессии. Ну а в ответ на красивые фотографии, поклонники засыпали семью комплиментами.

Тоня Матвиенко порадовала трогательным семейным снимком
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 Теги: Тоня Матвиенко, семейное фото

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Сегодня, 09:55 » Автор: Ирина Шевченко
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