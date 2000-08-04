» » NK восхитила роскошными формами в облегающем платье
Раздел: Культура  
0

NK восхитила роскошными формами в облегающем платье

NK восхитила роскошными формами в облегающем платьеНастя Каменских потрясла поклонников великолепным нарядом.

Известная певица Настя Каменских любит примерять стильные наряды, а в особенности платья.

Совсем недавно она показала поклонникам великолепное белое платье, в котором она выглядела очень нежной, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

А сегодня она уже блистает перед публикой в ошеломляющем темном наряде. Ее черное длинное платье без рукавов с боковым разрезом идеально подчеркивает стройные ножки певицы.

К платью она подобрала стильную небольшую черную сумочку на цепочке и зеленые туфли с открытым носком.

Читайте также: Дмитрий Комаров признался, какие девушки ему нравятся

Волосы Настя уложила на одну сторону. Также она нанесла минимум макияжа, который показывает ее более естественную красоту.

NK восхитила роскошными формами в облегающем платье
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Настя Каменских, стильный образ

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 13:29 » Автор: Ирина Шевченко
     613
     0

Похожие новости по теме

Настя Каменских восхитила роскошными формами в купальнике Настя Каменских восхитила роскошными формами в купальнике

Звезда выглядит потрясающе.

Настя Каменских восхитила образом роковой женщины Настя Каменских восхитила образом роковой женщины

Певица сфотографировалась в черном платье с кружевом.

Настя Каменских примерила белое платье Настя Каменских примерила белое платье

Настя Каменских опубликовала в личном микроблоге фотографию со своими подругами.

Настя Каменских похвасталась пышными формами в прозрачном платье Настя Каменских похвасталась пышными формами в прозрачном платье

Группа "Потап и Настя" отпраздновали 10-летие своего творчества феерическим концертом в Киеве.

Настя Каменских засветила грудь в сексуальном платье Настя Каменских засветила грудь в сексуальном платье

Певица продемонстрировала пышные формы.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх