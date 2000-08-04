Раздел: Культура
52-летняя Синди Кроуфорд показала, как выглядит без макияжа
Модель выложила очаровательный снимок.
52-летняя манекенщица решила не утомлять свою кожу косметикой и весь свой уик-енд то и дело, что публикует снимки без макияжа, хвастаясь своей естественной красотой.
На днях Синди вновь порадовала своих почитателей снимком в сети Инстаграм, пишет Хроника.инфо со ссылкой на beta.
Модель выложила очаровательный снимок и подписала его, как "Уютные утра!". Синди имела безупречный внешний вид, даже не взирая на то, что на ней не было ни грамм косметики и роскошных, дорогих нарядов.
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Снимок произвел на подписчиков неизгладимое впечатление. Фанаты написали в адрес Кроуфорд сотни комплиментов. А кадр заслужил более 65 тысяч лайков.
52-летняя манекенщица решила не утомлять свою кожу косметикой и весь свой уик-енд то и дело, что публикует снимки без макияжа, хвастаясь своей естественной красотой.
На днях Синди вновь порадовала своих почитателей снимком в сети Инстаграм, пишет Хроника.инфо со ссылкой на beta.
Модель выложила очаровательный снимок и подписала его, как "Уютные утра!". Синди имела безупречный внешний вид, даже не взирая на то, что на ней не было ни грамм косметики и роскошных, дорогих нарядов.
Читайте также: Надя Дорофеева порадовала фанатов пикантным снимком
Снимок произвел на подписчиков неизгладимое впечатление. Фанаты написали в адрес Кроуфорд сотни комплиментов. А кадр заслужил более 65 тысяч лайков.
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