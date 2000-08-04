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Раздел: Культура  
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52-летняя Синди Кроуфорд показала, как выглядит без макияжа

52-летняя Синди Кроуфорд показала, как выглядит без макияжаМодель выложила очаровательный снимок.

52-летняя манекенщица решила не утомлять свою кожу косметикой и весь свой уик-енд то и дело, что публикует снимки без макияжа, хвастаясь своей естественной красотой.

На днях Синди вновь порадовала своих почитателей снимком в сети Инстаграм, пишет Хроника.инфо со ссылкой на beta.

Модель выложила очаровательный снимок и подписала его, как "Уютные утра!". Синди имела безупречный внешний вид, даже не взирая на то, что на ней не было ни грамм косметики и роскошных, дорогих нарядов.

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Снимок произвел на подписчиков неизгладимое впечатление. Фанаты написали в адрес Кроуфорд сотни комплиментов. А кадр заслужил более 65 тысяч лайков.

52-летняя Синди Кроуфорд показала, как выглядит без макияжа
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 Теги: Синди Кроуфорд, без макияжа

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Сегодня, 15:06 » Автор: Ирина Шевченко
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