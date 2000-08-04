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Monatik впервые показал жену

Monatik впервые показал женуПевец трогательно поздравил жену с днем рождения.

Украинский певец и кумир молодежи Monatik (Дмитрий Монатик) поздравил свою жену Ирину Демичеву с днем рождения, посвятив ей трогательное стихотворение.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Артист опубликовал в своем микроблоге фото супруги и сопроводил его нежными строками.

"Даже если упадет небо
И следы все заметет снегом
Если время посмеет твое имя забыть...
Даже если земля погаснет
И на ней теперь ни души нет ...
Я тебя не забуду ...
Я тебя найду ...
Я тебя не забуду...
Я тебя найду...
Я тебя не забуду и буду любить!!!
Я тебя догоню и буду любить !!! Спасибо за каждый миг, за вечность, за каждую мысль,стих и песню. Это Ты в моей голове их создаешь ! С днем рождения моя драгоценная, любимая I.V.".

Отметим, что Дмитрий Монатик старается не афишировать свою личную жизнь, во всех интервью лишь отмечая, что у него есть любима жена и дети. А в недавнем интервью певец разоткровенничался о личном и рассказал, почему считает супругу героиней.

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Ирина Демичева, по совместительству, является директором проекта Monatik.

Monatik впервые показал жену
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 Теги: Monatik, жена

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Сегодня, 16:17 » Автор: Ирина Шевченко
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