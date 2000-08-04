Раздел: Культура
Monatik впервые показал жену
Певец трогательно поздравил жену с днем рождения.
Украинский певец и кумир молодежи Monatik (Дмитрий Монатик) поздравил свою жену Ирину Демичеву с днем рождения, посвятив ей трогательное стихотворение.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Артист опубликовал в своем микроблоге фото супруги и сопроводил его нежными строками.
"Даже если упадет небо
И следы все заметет снегом
Если время посмеет твое имя забыть...
Даже если земля погаснет
И на ней теперь ни души нет ...
Я тебя не забуду ...
Я тебя найду ...
Я тебя не забуду...
Я тебя найду...
Я тебя не забуду и буду любить!!!
Я тебя догоню и буду любить !!! Спасибо за каждый миг, за вечность, за каждую мысль,стих и песню. Это Ты в моей голове их создаешь ! С днем рождения моя драгоценная, любимая I.V.".
Отметим, что Дмитрий Монатик старается не афишировать свою личную жизнь, во всех интервью лишь отмечая, что у него есть любима жена и дети. А в недавнем интервью певец разоткровенничался о личном и рассказал, почему считает супругу героиней.
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Ирина Демичева, по совместительству, является директором проекта Monatik.
Украинский певец и кумир молодежи Monatik (Дмитрий Монатик) поздравил свою жену Ирину Демичеву с днем рождения, посвятив ей трогательное стихотворение.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Артист опубликовал в своем микроблоге фото супруги и сопроводил его нежными строками.
"Даже если упадет небо
И следы все заметет снегом
Если время посмеет твое имя забыть...
Даже если земля погаснет
И на ней теперь ни души нет ...
Я тебя не забуду ...
Я тебя найду ...
Я тебя не забуду...
Я тебя найду...
Я тебя не забуду и буду любить!!!
Я тебя догоню и буду любить !!! Спасибо за каждый миг, за вечность, за каждую мысль,стих и песню. Это Ты в моей голове их создаешь ! С днем рождения моя драгоценная, любимая I.V.".
Отметим, что Дмитрий Монатик старается не афишировать свою личную жизнь, во всех интервью лишь отмечая, что у него есть любима жена и дети. А в недавнем интервью певец разоткровенничался о личном и рассказал, почему считает супругу героиней.
Читайте также: 52-летняя Синди Кроуфорд показала, как выглядит без макияжа
Ирина Демичева, по совместительству, является директором проекта Monatik.
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