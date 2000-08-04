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Раздел: Культура  
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Бритни Спирс покрасовалась в провокационном наряде

Бритни Спирс покрасовалась в провокационном нарядеЗвезда похвасталась пышным бюстом.

Бритни Спирс сейчас занята своим новым международным туром Piece of Me, но и про подписчиков в Instagram не забывает.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

Певица поделилась с ними очередным откровенным кадром, на котором запечатлена в концертном костюме.

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На Бритни черный бюстгальтер со стразами и трусы, в качестве обуви певица выбрала черные ботинки, и в таком образе она сделала селфи в зеркале. На лице звезды традиционно насыщенный макияж, а волосы распущены.

Бритни Спирс покрасовалась в провокационном наряде
Бритни Спирс покрасовалась в провокационном наряде
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 Теги: Бритни Спирс, откровенный наряд

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Сегодня, 16:48 » Автор: Ирина Шевченко
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