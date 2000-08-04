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Раздел: Культура  
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Светлана Лобода удивила экстравагантным образом

Светлана Лобода удивила экстравагантным образомЗвезду снова раскритиковали за странный наряд.

Украинская поп-певица Светлана Лобода выложила в сеть фотографию, на которой запечатлена в странном образе - в туфлях на высоких каблуках, в спортивных шортах, кофте, плаще и в очках.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Униан.

Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram, за 15 часов он собрал более 100 тысяч лайков.

Лобода поставила одну ногу на баскетбольный мяч. Однако образ певицы поклонникам не очень понравился.

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“Ужасный вид из ужаснейших! Светлана!”, "Как цыганка: все свое ношу с собой (точнее сказать, на себе)”, “Колхоз”, "Что за прикид деревенский? Типо чем страшнее, тем моднее?", - пишут фанаты звезды.

Светлана Лобода удивила экстравагантным образом
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 Теги: Светлана Лобода, необычный образ

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Сегодня, 17:57 » Автор: Ирина Шевченко
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