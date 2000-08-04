Раздел: Культура
Вера Брежнева поделилась секретом уверенности в себе
Артистка пояснила: "Наша красота - это наша уверенность"
Одна из самых привлекательных и сексапильных представительниц отечественного шоу-бизнеса Вера Брежнева рассказала поклонникам, в чем заключается секрет ее уверенности в собственных силах, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka
Артистка пояснила: «Наша красота - это наша уверенность. Я уверена в себе, поэтому чувствую себя красивой».
В качестве иллюстрации своих слов певица разместила на странице своего микроблога видеоролик, подготовленный в рамках рекламной компании известного косметического бренда, в котором она запечатлена в стильном наряде.
Читайте также: Вера Брежнева поделилась откровенным видео
Фолловеры разделили точку зрения знаменитости и в комментариях к посту осыпали ее восхищенными комплиментами.
Одна из самых привлекательных и сексапильных представительниц отечественного шоу-бизнеса Вера Брежнева рассказала поклонникам, в чем заключается секрет ее уверенности в собственных силах, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka
Артистка пояснила: «Наша красота - это наша уверенность. Я уверена в себе, поэтому чувствую себя красивой».
В качестве иллюстрации своих слов певица разместила на странице своего микроблога видеоролик, подготовленный в рамках рекламной компании известного косметического бренда, в котором она запечатлена в стильном наряде.
Читайте также: Вера Брежнева поделилась откровенным видео
Фолловеры разделили точку зрения знаменитости и в комментариях к посту осыпали ее восхищенными комплиментами.
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