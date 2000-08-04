Фреймут решила бороться с хамством в Сети

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Оля Фреймут сейчас занята съемками нового проекта на канале 1+1 «Маленькие гиганты».

Телеведущая Ольга Фреймут решила немного отдохнуть перед эфирами "Голосу країни", где она впервые дебютирует на телеканале 1+1. Судя по всему, Ольга Фреймут очень плодотворно провела вчерашний день.