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Раздел: Культура  
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Настя Каменских показала стройную фигуру в купальнике

Настя Каменских показала стройную фигуру в купальникеФото певица выложила в Instagram.

Украинская поп-исполнительница Настя Каменских, ныне выступающая под псевдонимом NK, поразила поклонников новыми кадрами себя, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua

Фото певица выложила в Instagram.

Она опубликовала фото в Instagram, на котором наслаждается отдыхом в черном раздельном купальнике. Артистка сейчас отдыхает в Италии, а снимок уже набрал более 12 тысяч лайков.

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Фанатам новое фото Каменских понравилось. "Очень сексуальная", "Красавица", "Идеальна", "Просто прелесть", - пишут фанаты.
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 Теги: Настя Каменских, фигура

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Сегодня, 20:47 » Автор: Татьяна Ларина
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