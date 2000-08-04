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Популярная украинская актриса рассказала о пластических операциях

Популярная украинская актриса рассказала о пластических операцияхАктриса также рассказала, как поддерживет себя в форме

Саркастичную и веселую героиню Настю в сериале "Коли ми вдома" играет одна из самых ярких актрис украинского кино, Заслуженная артистка Украины Екатерина Кистень, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Актриса рассказала, как сохраняет такую прекрасную физическую форму и как относится к пластической хирургии, которую любят многие звезды.

"Я прекрасно отношусь к декоративным изменениям внешности и категорически против операционного вмешательства. Мне не нравится делать то, что невозможно изменить. Мне нужно иметь шанс вернуть все назад. Природа же не дура. Она правильно распределяет все вогнутости и выпуклости. И если ты что-то меняешь в себе, то какие-то паззлы в твоей жизни потом могут не сложиться. Вся симметрия или асимметрия в человеке для чего-то же дана природой. Есть артикуляционная гимнастика, которой можно заменить хирургические вмешательства. Почему-то все считают, что мышцы тела нужно тренировать, а лица – нет. Ведь нужно шевелить не только конечностями, но и эмоциями. А хирургия – это страшно. Сейчас я против и надеюсь, меня это не постигнет в жизни. Хотя я понимаю, что разные ситуации бывают", – комментирует Катя.

Катя не скрывает, что у нее была разная фигура: "Пока танцевала в течение 12 лет, все время была в тонусе, поэтому оставалась худенькой. Бросила танцы – поправилась. Довольно долго я была как гармошка: то растягивалась, то сжималась. Теперь наконец-то вошла в режим и не поправляюсь. Калории не считаю, но никогда не съем больше, чем мне, на мой взгляд, положено, – улыбается актриса. – Больше овощей и диетических продуктов, плотный завтрак и очень легкий ужин – вот и все. Ну, и регулярные тренировки – каждый день в спортзал хожу. Я люблю активный образ жизни. Отчасти именно поэтому не покупаю машину – чтобы не проводить много времени в сидячем положении".

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Новый сезон сериала "Коли ми вдома" выйдет 24 сентября.
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 Теги: Екатерина Кистень, пластическая операция

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Сегодня, 22:44 » Автор: Татьяна Ларина
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