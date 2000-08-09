» » Хайден Панеттьери выставила на продажу особняк, в котором жила с Кличко
Раздел: Культура  
0

Хайден Панеттьери выставила на продажу особняк, в котором жила с Кличко

Хайден Панеттьери выставила на продажу особняк, в котором жила с КличкоДом продается за 1,65 миллиона долларов.

Американская актриса Хайден Панеттьери, которая недавно рассталась с украинским боксером Владимиром Кличко, выставила на продажу дом, который делила с экс-возлюбленным, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

Особняк в столице штата Теннесси Нэшвилле расположен в живописном районе среди зеленых холмов. Он был построен в 2012 году и сейчас продается за 1,65 миллиона долларов.

В доме Панеттьери и Кличко, площадью 465 квадратных метров, есть четыре спальни, пять ванных комнат, гостиная, просторная кухня и обеденная зона, кабинет, гостиная, гардеробная и открытая терраса с видом на внутренний двор.

Также на территории особняка есть тренажерный зал, сауна, бассейн с подогревом, небольшим водопадом и гидромассажем, гараж и небольшая детская площадка.

Напомним, Владимир Кличко и Хайден Панеттьери решили разойтись после почти 9 лет отношений. У пары ест трехлетняя дочь Кайя Евдокия.

Читайте также: Хайден Панеттьери похвасталась подарком от Кличко

Ранее также стало известно, что уже около месяца 28-летняя Хайден Панеттьери встречается с другим мужчиной.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Хайден Панеттьери, Владимир Кличко

Загрузка...
загрузка...
Вчера, 23:38 » Автор: Татьяна Ларина
     1171
     0

Похожие новости по теме

Хайден Панеттьери похвасталась подарком от Кличко Хайден Панеттьери похвасталась подарком от Кличко

Актриса похвасталась подвеской, которую Кличко подарил ей на День влюбленных.

В Сети появились фото роскошных апартаментов Владимира Кличко и Хайден Панеттьери В Сети появились фото роскошных апартаментов Владимира Кличко и Хайден Панеттьери

В Интернете появились фото нового дома украинского боксера и американской актрисы.

Кличко и Панеттьери крестили дочь в Киеве Кличко и Панеттьери крестили дочь в Киеве

Украинский боксер и американская актриса окрестили дочку в Киево-Печерской Лавре.

Хайден Панеттьери раскрыла секреты личной жизни с Владимиром Кличко Хайден Панеттьери раскрыла секреты личной жизни с Владимиром Кличко

Невеста украинского боксера Владимира Кличко Хайден Панеттьери рассказала, как он изменился после рождения дочери.

СМИ поспешили сообщить о рождении ребенка Хайден Панеттьери и Владимира Кличко СМИ поспешили сообщить о рождении ребенка Хайден Панеттьери и Владимира Кличко

Фонд Кличко уже подготовил подарок для дочери Владимира и Хайден

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх