Хайден Панеттьери выставила на продажу особняк, в котором жила с Кличко

Дом продается за 1,65 миллиона долларов.



Американская актриса Хайден Панеттьери, которая недавно рассталась с украинским боксером Владимиром Кличко, выставила на продажу дом, который делила с экс-возлюбленным, передает



Особняк в столице штата Теннесси Нэшвилле расположен в живописном районе среди зеленых холмов. Он был построен в 2012 году и сейчас продается за 1,65 миллиона долларов.



В доме Панеттьери и Кличко, площадью 465 квадратных метров, есть четыре спальни, пять ванных комнат, гостиная, просторная кухня и обеденная зона, кабинет, гостиная, гардеробная и открытая терраса с видом на внутренний двор.



Также на территории особняка есть тренажерный зал, сауна, бассейн с подогревом, небольшим водопадом и гидромассажем, гараж и небольшая детская площадка.



Напомним, Владимир Кличко и Хайден Панеттьери решили разойтись после почти 9 лет отношений. У пары ест трехлетняя дочь Кайя Евдокия.



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Ранее также стало известно, что уже около месяца 28-летняя Хайден Панеттьери встречается с другим мужчиной. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Американская актриса Хайден Панеттьери, которая недавно рассталась с украинским боксером Владимиром Кличко, выставила на продажу дом, который делила с экс-возлюбленным, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время Особняк в столице штата Теннесси Нэшвилле расположен в живописном районе среди зеленых холмов. Он был построен в 2012 году и сейчас продается за 1,65 миллиона долларов.В доме Панеттьери и Кличко, площадью 465 квадратных метров, есть четыре спальни, пять ванных комнат, гостиная, просторная кухня и обеденная зона, кабинет, гостиная, гардеробная и открытая терраса с видом на внутренний двор.Также на территории особняка есть тренажерный зал, сауна, бассейн с подогревом, небольшим водопадом и гидромассажем, гараж и небольшая детская площадка.Напомним, Владимир Кличко и Хайден Панеттьери решили разойтись после почти 9 лет отношений. У пары ест трехлетняя дочь Кайя Евдокия.Ранее также стало известно, что уже около месяца 28-летняя Хайден Панеттьери встречается с другим мужчиной.



