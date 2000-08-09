Раздел: Культура
Овдовевшая Селин Дион решилась на новые отношения
Возлюбленным певицы стал популярный актер.
После смерти мужа Селин Дион неоднократно признавалась, что супруг был единственный мужчиной в ее жизни, которого она целовала и с кем имела романтические отношения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.
Когда его не стало, Дион долгое время пребывала в депрессии и единственное, на что отвлекалась певица было пение и творчество. Однако, судя по всему, Дион наконец отошла от потери и даже готова к новым отношениям.
Если быть точными, то у нее уже они есть. Западные СМИ со ссылкой на источники из близкого окружения Селин сообщают о романе с популярным голливудским актером Расселом Кроу, который приобрел всемирную известность благодаря роли в фильме "Гладиатор". Поговаривают, что звезды начали близко общаться после смерти мужа Дион. Рассел очень поддержал певицу, а весной этого года их отношения перешли на романтический лад.
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Селин Дион и ее муж Рене Анжелил познакомились, когда ей было 12 лет, а ему - 38. Анжелил стал музыкальным агентом певице, а когда ей исполнилось 19 у них закрутился роман. Рене умер в 2016 году от рака гортани.
После смерти мужа Селин Дион неоднократно признавалась, что супруг был единственный мужчиной в ее жизни, которого она целовала и с кем имела романтические отношения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.
Когда его не стало, Дион долгое время пребывала в депрессии и единственное, на что отвлекалась певица было пение и творчество. Однако, судя по всему, Дион наконец отошла от потери и даже готова к новым отношениям.
Если быть точными, то у нее уже они есть. Западные СМИ со ссылкой на источники из близкого окружения Селин сообщают о романе с популярным голливудским актером Расселом Кроу, который приобрел всемирную известность благодаря роли в фильме "Гладиатор". Поговаривают, что звезды начали близко общаться после смерти мужа Дион. Рассел очень поддержал певицу, а весной этого года их отношения перешли на романтический лад.
Читайте также: Хайден Панеттьери выставила на продажу особняк, в котором жила с Кличко
Селин Дион и ее муж Рене Анжелил познакомились, когда ей было 12 лет, а ему - 38. Анжелил стал музыкальным агентом певице, а когда ей исполнилось 19 у них закрутился роман. Рене умер в 2016 году от рака гортани.
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