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Раздел: Культура  
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Овдовевшая Селин Дион решилась на новые отношения

Овдовевшая Селин Дион решилась на новые отношения Возлюбленным певицы стал популярный актер.

После смерти мужа Селин Дион неоднократно признавалась, что супруг был единственный мужчиной в ее жизни, которого она целовала и с кем имела романтические отношения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.

Когда его не стало, Дион долгое время пребывала в депрессии и единственное, на что отвлекалась певица было пение и творчество. Однако, судя по всему, Дион наконец отошла от потери и даже готова к новым отношениям.

Если быть точными, то у нее уже они есть. Западные СМИ со ссылкой на источники из близкого окружения Селин сообщают о романе с популярным голливудским актером Расселом Кроу, который приобрел всемирную известность благодаря роли в фильме "Гладиатор". Поговаривают, что звезды начали близко общаться после смерти мужа Дион. Рассел очень поддержал певицу, а весной этого года их отношения перешли на романтический лад.

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Селин Дион и ее муж Рене Анжелил познакомились, когда ей было 12 лет, а ему - 38. Анжелил стал музыкальным агентом певице, а когда ей исполнилось 19 у них закрутился роман. Рене умер в 2016 году от рака гортани.
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 Теги: Селин Дион, отношения

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Сегодня, 00:41 » Автор: Евгений Шевченко
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