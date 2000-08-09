Раздел: Культура
Лилия Ребрик снимается в новом сериале
Эта работа станет первым опытом в кино после рождения ребенка.
Телеканал «Украина» приступил к работе над новой 16-серийной картиной «Криминальный журналист». Главная героиня фильма – журналистка, которая занимается расследованием убийств и исчезновения людей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
По словам Марии Валешной, которая исполняет роль Галины, журналистикой она никогда не занималась. «Единственное, что меня как-то связывает с этой профессией, это то, что когда-то в театральном институте у меня были уроки по сценической речи. А если говорить еще и о криминальной журналистике, то от нее я вообще далека, – признается Мария Валешная. – Перед съемками я все задавалась вопросом: «Как же моя героиня так может лезть в чужие судьбы и еще называть это помощью?». На что режиссер ответил, что это одержимость профессией. Кроме того, есть у Галины еще одно очень веское обстоятельство – поступок, который она совершила в далеком прошлом. И ведомая этими чувствами, она помогает расследовать преступления».
Партнерша Марии по съемочной площадке – ведущая «Ранку з Україною» Лилия Ребрик. Это ее первый кинопроект после рождения дочки Полины. Лилия воплощает роль Алевтины, подруги Галины.
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«Это девушка, которая очень хочет выйти замуж. В каждом мужчине она видит потенциального мужа. При этом, Алевтина – далеко не глупая барышня, она просто хочет нормальной женской судьбы – муж, дети, домашний уют, – рассказывает о своей героине Лилия Ребрик. – А вообще я невероятно рада вернуться к кинокарьере. Я счастливый человек, ведь занимаюсь любимым делом. Все уже, наверное, знают, что я обожаю быть занятой с утра до ночи. На эти съемки, например, я приехала сразу после эфира в «Ранку з Україною», уже с гримом и прической. Оделась – и в кадр. Вот согласитесь – не работа, а мечта!».
Телеканал «Украина» приступил к работе над новой 16-серийной картиной «Криминальный журналист». Главная героиня фильма – журналистка, которая занимается расследованием убийств и исчезновения людей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
По словам Марии Валешной, которая исполняет роль Галины, журналистикой она никогда не занималась. «Единственное, что меня как-то связывает с этой профессией, это то, что когда-то в театральном институте у меня были уроки по сценической речи. А если говорить еще и о криминальной журналистике, то от нее я вообще далека, – признается Мария Валешная. – Перед съемками я все задавалась вопросом: «Как же моя героиня так может лезть в чужие судьбы и еще называть это помощью?». На что режиссер ответил, что это одержимость профессией. Кроме того, есть у Галины еще одно очень веское обстоятельство – поступок, который она совершила в далеком прошлом. И ведомая этими чувствами, она помогает расследовать преступления».
Партнерша Марии по съемочной площадке – ведущая «Ранку з Україною» Лилия Ребрик. Это ее первый кинопроект после рождения дочки Полины. Лилия воплощает роль Алевтины, подруги Галины.
Читайте также: Овдовевшая Селин Дион решилась на новые отношения
«Это девушка, которая очень хочет выйти замуж. В каждом мужчине она видит потенциального мужа. При этом, Алевтина – далеко не глупая барышня, она просто хочет нормальной женской судьбы – муж, дети, домашний уют, – рассказывает о своей героине Лилия Ребрик. – А вообще я невероятно рада вернуться к кинокарьере. Я счастливый человек, ведь занимаюсь любимым делом. Все уже, наверное, знают, что я обожаю быть занятой с утра до ночи. На эти съемки, например, я приехала сразу после эфира в «Ранку з Україною», уже с гримом и прической. Оделась – и в кадр. Вот согласитесь – не работа, а мечта!».
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