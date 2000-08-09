Раздел: Культура
Джастин Бибер прогулялся с будущей женой в странном наряде
На Хейли Болдуин была надета большая мужская рубашка.
Папарацци в последние недели по пятам следуют за Джастином Бибером и Хейли Болдуин. 8 августа пару поймали по пути в салон красоты, куда они шли для обновления прически артиста, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
Для этого выхода модель надела короткий топ, джинсы с завышенной талией, а сверху дополнила образ объемной клетчатой рубашкой Джастина. Волосы Хейли собрала в пучок. А вот артист без стеснения разгуливал по улице в белых тапках на черные носки.
Пока Бибера стригли, Болдуин от него не отходила ни на шаг. Они о чем-то разговорили и много смеялись.
На этот раз Джастин не стал менять имидж. Он подстриг концы и уложил волосы назад.
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На выходе из салона влюбленных поджидали папарацци и фотографы. Джастин с натянутой улыбкой продемонстрировал свой обновленный образ. А вот Хейли улыбалась вполне искренне. Видимо, она по-настоящему счастлива рядом с Бибером, независимо ни от каких обстоятельств.
Папарацци в последние недели по пятам следуют за Джастином Бибером и Хейли Болдуин. 8 августа пару поймали по пути в салон красоты, куда они шли для обновления прически артиста, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
Для этого выхода модель надела короткий топ, джинсы с завышенной талией, а сверху дополнила образ объемной клетчатой рубашкой Джастина. Волосы Хейли собрала в пучок. А вот артист без стеснения разгуливал по улице в белых тапках на черные носки.
Пока Бибера стригли, Болдуин от него не отходила ни на шаг. Они о чем-то разговорили и много смеялись.
На этот раз Джастин не стал менять имидж. Он подстриг концы и уложил волосы назад.
Читайте также: Дэниел Крейг вскоре снова станет отцом
На выходе из салона влюбленных поджидали папарацци и фотографы. Джастин с натянутой улыбкой продемонстрировал свой обновленный образ. А вот Хейли улыбалась вполне искренне. Видимо, она по-настоящему счастлива рядом с Бибером, независимо ни от каких обстоятельств.
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