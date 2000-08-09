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Раздел: Культура  
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Селена Гомес представила новую одежду собственной разработки

Селена Гомес представила новую одежду собственной разработки Звезда принимала участие в создании коллекции.

После ошеломляющего успеха в 2017 году, связанного с выходом коллекции сумок и аксессуаров Selena Grace, бренд Coach снова объявил о сотрудничестве с актрисой и певицей Селеной Гомес, с чьей легкой руки была разработана линейка одежды ready-to-wear, которая будет представлена уже этой осенью, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.

Дуэт Селены Гомес и креативного директора Coach Стюарта Виверса продолжает радовать и в этом году. Вдохновившись итогами предыдущей коллекции, они решили не останавливаться на достигнутом. В этот раз итогом коллаборации Селены и американского Модного дома стала полноценная коллекция в формате ready-to-wear.

Кроме сумок и небольших кожаных изделий, были разработаны ассортимент верхней одежды, модели прет-а-порте и аксессуары. Романтичные шелковые платья с кружевной отделкой, плюшевые свитера и толстовки в нежной пастельной палитре - вдохновением для новой коллекции стал персональный стиль Селены.

Изящная и женственная, но в то же время практичная и универсальная одежда полностью отвечает правилу, которого придерживается певица и актриса при создании собственных образов: «Не ищи идеал, просто будь собой».

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Кроме непосредственного участия в разработке коллекции, Селена к тому же стала лицом рекламной кампании. Нью-йоркский дух свободы, родины американского бренда, природная женственность Гомес и фирменные элементы Coach вдохнули жизнь в новую коллекцию.

Селена Гомес представила новую одежду собственной разработки
Селена Гомес представила новую одежду собственной разработки
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 Теги: Селена Гомес, коллекция одежды

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Сегодня, 08:51 » Автор: Евгений Шевченко
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