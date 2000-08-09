Раздел: Культура
Селена Гомес представила новую одежду собственной разработки
Звезда принимала участие в создании коллекции.
После ошеломляющего успеха в 2017 году, связанного с выходом коллекции сумок и аксессуаров Selena Grace, бренд Coach снова объявил о сотрудничестве с актрисой и певицей Селеной Гомес, с чьей легкой руки была разработана линейка одежды ready-to-wear, которая будет представлена уже этой осенью, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
Дуэт Селены Гомес и креативного директора Coach Стюарта Виверса продолжает радовать и в этом году. Вдохновившись итогами предыдущей коллекции, они решили не останавливаться на достигнутом. В этот раз итогом коллаборации Селены и американского Модного дома стала полноценная коллекция в формате ready-to-wear.
Кроме сумок и небольших кожаных изделий, были разработаны ассортимент верхней одежды, модели прет-а-порте и аксессуары. Романтичные шелковые платья с кружевной отделкой, плюшевые свитера и толстовки в нежной пастельной палитре - вдохновением для новой коллекции стал персональный стиль Селены.
Изящная и женственная, но в то же время практичная и универсальная одежда полностью отвечает правилу, которого придерживается певица и актриса при создании собственных образов: «Не ищи идеал, просто будь собой».
Читайте также: Дэниел Крейг вскоре снова станет отцом
Кроме непосредственного участия в разработке коллекции, Селена к тому же стала лицом рекламной кампании. Нью-йоркский дух свободы, родины американского бренда, природная женственность Гомес и фирменные элементы Coach вдохнули жизнь в новую коллекцию.
После ошеломляющего успеха в 2017 году, связанного с выходом коллекции сумок и аксессуаров Selena Grace, бренд Coach снова объявил о сотрудничестве с актрисой и певицей Селеной Гомес, с чьей легкой руки была разработана линейка одежды ready-to-wear, которая будет представлена уже этой осенью, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
Дуэт Селены Гомес и креативного директора Coach Стюарта Виверса продолжает радовать и в этом году. Вдохновившись итогами предыдущей коллекции, они решили не останавливаться на достигнутом. В этот раз итогом коллаборации Селены и американского Модного дома стала полноценная коллекция в формате ready-to-wear.
Кроме сумок и небольших кожаных изделий, были разработаны ассортимент верхней одежды, модели прет-а-порте и аксессуары. Романтичные шелковые платья с кружевной отделкой, плюшевые свитера и толстовки в нежной пастельной палитре - вдохновением для новой коллекции стал персональный стиль Селены.
Изящная и женственная, но в то же время практичная и универсальная одежда полностью отвечает правилу, которого придерживается певица и актриса при создании собственных образов: «Не ищи идеал, просто будь собой».
Читайте также: Дэниел Крейг вскоре снова станет отцом
Кроме непосредственного участия в разработке коллекции, Селена к тому же стала лицом рекламной кампании. Нью-йоркский дух свободы, родины американского бренда, природная женственность Гомес и фирменные элементы Coach вдохнули жизнь в новую коллекцию.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
234
0
Также советуем посмотреть
- Утренние анекдоты для субботнего настроения
- Уморительные фотки из серии «За секунду до»
- В Херсонский порт зашло российское судно из санкционного списка СНБО
- Смешные комиксы для тех, кто умеет веселиться
- Мини-катастрофы, над которыми стоит просто посмеяться
- Забавные проблемы современной молодежи
- Смешные фотки домашних питомцев, копирующих своих хозяев
- Ситуация на Донбассе: один военный получил осколочное ранение
- Веселые твиты от людей с отменным чувством юмора
- В Сети высмеяли «приключения» российского лайнера у берегов Крыма
- Вся правда об украинском футболе
- Пародия на клип «Время и Стекло» покорила YouTube
- Собака, имитирующая крик динозавра, покорила Сеть
- Щодо ситуації навколо Оксани Марченко
- Баскетболист умудрился закинуть мяч в кольцо с самолета
- Лисичанская ТЭЦ: прочитал и прослезился
- Зато тело дышит: выпущен нелепый свитер за 940 долларов
- Пропавший в зоне ООС военный погиб в бою
- Підсумки президентства Леоніда Кучми
- В Сети оригинально поставили на место любимого журналиста Путина
- Леониду Кучме – 80
- Три вопроса о границе пенсионного возраста в России
- Находчивый муж притворился мертвым, чтобы не давать жене деньги
- В Сети появился первый снимок новой украинской гаубицы
- Казантип отдыхает: пьяный парень насмешил нелепым танцем
- Росія щомісяця проводить ротацію на Донбасі
- Сеть в восторге от крокодила, обожающего водные процедуры
- Почему жители Грузии не ненавидят россиян
- В Сети высмеяли реакцию росСМИ на падение рубля
- Американские санкции: предварительные «ласки»
Оставьте свой комментарий