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Раздел: Культура  
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Известная телеведущая дала фанатам ценный совет

Известная телеведущая дала фанатам ценный советРоза Аль Намри напомнила, что лето подходит к концу

Известная телеведущая и экс-участница шоу «Холостяк» Роза Аль Намри обратилась к подписчикам с напоминанием о том, что летняя пора заканчивается и нужно успеть сделать немало полезных дел, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka

Теледива написала: «Призываю всех девушек посвятить горячие дни только себе и своим удовольствиям!».

В качестве иллюстрации к посту она разместила на странице фотоснимок, сделанный сразу после прохождения процедуры массажа в одном их киевских салонов.

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Знаменитость пояснила, что долгое время хотела квалифицированного массажиста, который бы смог конкурировать с вьетнамскими профи и, похоже, ей это удалось.

Известная телеведущая дала фанатам ценный совет
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 Теги: Роза Аль-Намри, телеведущая

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Сегодня, 10:58 » Автор: Татьяна Ларина
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