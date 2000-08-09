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Ани Лорак расплакалась прямо во время концерта

Ани Лорак расплакалась прямо во время концертаЗвезда не сдержала эмоций на публике

Украинская певица Ани Лорак, которой недавно публично изменил муж, впервые после семейного скандала дала концерт и разрыдалась прямо на сцене, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Артистка выступила в курортном российском городе Геленджик в рамках масштабного шоу "Дива". Лорак старалась уверенно держаться на публике, но все же после исполнения одной из песен она не смогла сдержать слез.

"Ваша любовь и есть моя жизнь. Спасибо", – подписала публикацию Каролина.

Пользователи сети в связи с драмой в семье артистки принялись активно ее поддерживать, высказав массу теплых слов в комментариях.

"Спасибо за трогательное видео. А эти слезы в конце... Прослезилась вместе с вами", "Холодно одной, холодно давно. Все в этих словах", "Слезы наворачиваются", "Спасибо, что вы есть", "Держитесь, все будет хорошо".

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Напомним, по словам очевидцев, муж Ани Лорак Мурат был замечен в обнимку с девушкой в одном из ночных клубов в Киеве: весь вечер турецкий бизнесмен не отрывал глаз и рук от своей спутницы: нежно обнимал девушку, гладил ей ноги и что-то шептал ей на ухо. Караоке пара покинула также вместе далеко за полночь. После разгоревшегося скандала Ани Лорак резко пропала из социальных сетей.

Ани Лорак расплакалась прямо во время концерта
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 Теги: Ани Лорак, концерт

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Сегодня, 12:44 » Автор: Татьяна Ларина
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