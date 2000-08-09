Раздел: Культура
Ксюша Собчак поделилась архивным снимком с отцом
Телеведущая поделилась трогательным постом.
Вчера был день рождения отца Ксении Собчак. Анатолию Собчаку мог бы исполнится 81 год, если бы он дожил до этого дня, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka
Ксения недавно сняла фильм об отце, который вчера шел в одном из кинотеатров родного для теледивы Санкт-Петербурга. Об этом в своем микроблоге сообщила теледива.
Читайте также: Ксюша Собчак поделилась милым семейным снимком
Этот пост Собчак сопроводила архивным снимком, на котором маленькую Ксению на руках держит ее отец.
Вчера был день рождения отца Ксении Собчак. Анатолию Собчаку мог бы исполнится 81 год, если бы он дожил до этого дня, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka
Ксения недавно сняла фильм об отце, который вчера шел в одном из кинотеатров родного для теледивы Санкт-Петербурга. Об этом в своем микроблоге сообщила теледива.
Читайте также: Ксюша Собчак поделилась милым семейным снимком
Этот пост Собчак сопроводила архивным снимком, на котором маленькую Ксению на руках держит ее отец.
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