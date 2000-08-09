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Раздел: Культура  
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Ксюша Собчак поделилась архивным снимком с отцом

Ксюша Собчак поделилась архивным снимком с отцомТелеведущая поделилась трогательным постом.

Вчера был день рождения отца Ксении Собчак. Анатолию Собчаку мог бы исполнится 81 год, если бы он дожил до этого дня, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka

Ксения недавно сняла фильм об отце, который вчера шел в одном из кинотеатров родного для теледивы Санкт-Петербурга. Об этом в своем микроблоге сообщила теледива.

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Этот пост Собчак сопроводила архивным снимком, на котором маленькую Ксению на руках держит ее отец.

Ксюша Собчак поделилась архивным снимком с отцом
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 Теги: Собчак, отец

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Сегодня, 14:20 » Автор: Татьяна Ларина
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