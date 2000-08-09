Раздел: Культура
Даша Астафьева поделилась соблазнительными снимками
Звезда поделилась новыми откровенными фото
Популярная украинская певица Даша Астафьева порадовала фанатов новыми фото. Откровенные снимки она опубликовала на своей странице в Instagram, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
"Сложный выбор: спасти мир или ответить всем жабам на комментарии", - сказала она.
Более того, один из снимков Астафьева подписала как "новая жизнь".
Примечательно, что всего за несколько часов снимки уже успели покорить фанатов певицы.
"Даша, какая вы роскошная женщина. Восхищаюсь и любуюсь", - сказала пользователь Катя Григорьева.
"Нереальная. Огонь", - подчеркнула юзер Катерина Кононенко.
Читайте также: Даша Астафьева поделилась архивными снимками
"Даша, без обид. Вы с Моникой Белуччи очень похожи между собой. Обе естественно красивые и сексуальные", - уверена Ольга Власенко.
Популярная украинская певица Даша Астафьева порадовала фанатов новыми фото. Откровенные снимки она опубликовала на своей странице в Instagram, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
"Сложный выбор: спасти мир или ответить всем жабам на комментарии", - сказала она.
Более того, один из снимков Астафьева подписала как "новая жизнь".
Примечательно, что всего за несколько часов снимки уже успели покорить фанатов певицы.
"Даша, какая вы роскошная женщина. Восхищаюсь и любуюсь", - сказала пользователь Катя Григорьева.
"Нереальная. Огонь", - подчеркнула юзер Катерина Кононенко.
Читайте также: Даша Астафьева поделилась архивными снимками
"Даша, без обид. Вы с Моникой Белуччи очень похожи между собой. Обе естественно красивые и сексуальные", - уверена Ольга Власенко.
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