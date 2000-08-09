» » Даша Астафьева поделилась соблазнительными снимками
Раздел: Культура  
0

Даша Астафьева поделилась соблазнительными снимками

Даша Астафьева поделилась соблазнительными снимкамиЗвезда поделилась новыми откровенными фото

Популярная украинская певица Даша Астафьева порадовала фанатов новыми фото. Откровенные снимки она опубликовала на своей странице в Instagram, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна

"Сложный выбор: спасти мир или ответить всем жабам на комментарии", - сказала она.

Более того, один из снимков Астафьева подписала как "новая жизнь".

Примечательно, что всего за несколько часов снимки уже успели покорить фанатов певицы.

"Даша, какая вы роскошная женщина. Восхищаюсь и любуюсь", - сказала пользователь Катя Григорьева.

"Нереальная. Огонь", - подчеркнула юзер Катерина Кононенко.

Читайте также: Даша Астафьева поделилась архивными снимками

"Даша, без обид. Вы с Моникой Белуччи очень похожи между собой. Обе естественно красивые и сексуальные", - уверена Ольга Власенко.

Даша Астафьева поделилась соблазнительными снимками
Даша Астафьева поделилась соблазнительными снимками
Даша Астафьева поделилась соблазнительными снимками
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Даша Астафьева, актриса

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 15:47 » Автор: Татьяна Ларина
     560
     0

Похожие новости по теме

Даша Астафьева поделилась соблазнительным снимком Даша Астафьева поделилась соблазнительным снимком

Певица позировала в полупрозрачном боди.

Даша Астафьева порадовала снимками с отдыха Даша Астафьева порадовала снимками с отдыха

Участница Nikita отправилась на отдых.

Даша Астафьева побаловала мужчин соблазнительным образом Даша Астафьева побаловала мужчин соблазнительным образом

Звезда стала героиней ноябрьского номера издания XXL.

Даша Астафьева побаловала фанатов откровенными снимками Даша Астафьева побаловала фанатов откровенными снимками

Участница группы Nikita поделилась кадрами из пикантной фотосессии.

Даша Астафьева поделилась архивными снимками Даша Астафьева поделилась архивными снимками

Фото, где она еще с длинными волосами.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх